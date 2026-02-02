 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Олимпиада без России и деньги букмекеров: как новые налоги меняют РПЛ

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Медиатренды
Как изоляция России повлияла на Олимпиаду, а результаты спортсменов отражаются на «уровне счастья» целой страны и почему растет киберспорт, рассказал спортивный экономист Дмитрий Дагаев в программе «Медиатренды» на Радио РБК
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

• [00:00] Россия вне Олимпиады и потери для спорта
• [05:05] Реформа налогообложения букмекеров с 2026 года
• [09:25] Новая модель распределения отчислений букмекеров
• [12:24] Влияние изменений на болельщиков и проблема лудомании
• [20:41] Бум киберспорта и интерес букмекеров к ставкам
• [27:24] Медиалига, Fan ID и трансформация футбольной аудитории
• [33:21] Роль корпораций и сокращение бюджетов спортивных клубов

Изоляция России от Олимпиады и крупных турниров снижает конкурентоспособность российских спортсменов и одновременно обедняет сами соревнования. Об этом в программе «Медиатренды» на Радио РБК рассказал экономист, заведующий лабораторией исследования спорта факультета экономических наук Высшей школы экономики, доцент РЭШ Дмитрий Дагаев. При этом Международный олимпийский комитет и международные федерации руководствуются политическими и административными приоритетами. Попытка создать полноценный внутренний аналог Олимпиады упирается в экономику: без сопоставимых продаж телеправ и призовых интерес и статус таких стартов ограничены.

«Как бы нам ни хотелось представлять, что спорт вне политики, фактически и исторически спорт всегда был частью политики, — настаивает Дагаев. — Мы можем вспомнить в качестве примеров и матчи за звание чемпиона мира по шахматам, когда Роберт Фишер, например, играл против Бориса Спасского, и руководители государств звонили напрямую соответствующим представителям и говорили, что результат для них является принципиально важным. Почему это важно? Потому что профессиональный спорт оказывает большое влияние на болельщиков. И любой инструмент, который позволяет улучшать настроение широких масс или, наоборот, делать их грустными, как правило, для государства является важным с точки зрения повышения уровня счастья».

С 2026 года налоговая нагрузка на букмекеров резко вырастет, продолжает Дагаев. Отрасль ожидают выплаты в размере 60 млрд руб. вместо порядка 1 млрд, что вынуждает участников рынка урезать спонсорство, притом что эти суммы сопоставимы с государственными программами развития спорта. Новая система распределения целевых отчислений и зависимость от корпоративных спонсоров заставят федерации и клубы сокращать расходы и расставлять приоритеты. При этом массовый спорт и киберспорт продолжат развиваться, а профессиональный футбол столкнется с падением посещаемости на фоне Fan ID и сжатия бюджетов.

Этнотуризм и путешествия ради комьюнити. Главные тренды 2026 года
Радио
«Киберспорт — это сравнительно молодой вид спорта, феномен, связанный с активным развитием телекоммуникационных технологий, — рассуждает Дагаев. — С одной стороны, повлияло развитие интернета: это позволило игрокам со всего мира в любой момент сыграть онлайн. И это принципиальное отличие от традиционного спорта. А с другой стороны, возможность следить за популярными стримерами, которые играют в ту или иную игру, и приобщаться к ним, смотреть, как это делают профессионалы, — еще одна компонента, которая повлияла на активное развитие киберспорта. Сегодня во всем мире киберспорт собирает стадионы».

Почему Камчатка дороже Мальдив и куда еще поехать в России туристу

Почему тру-крайм в топе: психиатр Бейнарович о тревожности и страхе

Почему закончилась эпоха MTV: Александр Анатольевич о ТВ, ностальгии и ИИ

Каверы, клиповое мышление и ИИ: что ждет рынок музыки

Кофе, мат и нейросети: как меняется русский язык

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Российская премьер-лига (РПЛ) Олимпиада букмекеры букмекерские конторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Лавров заявил о предложении Вашингтону убрать барьеры в отношениях Политика, 23:02
Премьеры Дании и Канады выступили за «надежные гарантии» Украине Политика, 23:00
Задержанный в Псковской области признался в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 22:28
Детсад, в котором угорели дети, подключили к газу незаконно Общество, 22:21
В Ленобласти подросток погиб от удара током, уронив телефон в ванну Общество, 22:16
«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ Спорт, 21:56
Жители Петербурга вышли гулять по замерзшим каналам. Фотогалерея Общество, 21:55 
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Совершившим смертельное ДТП грузовиком управлял лишенный прав водитель Общество, 21:55
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
WADA: правила, санкции и новые вызовы для мирового спорта База знаний, 21:45
Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ Спорт, 21:40
Ученые объяснили, чем опасен вирус оспы обезьян и его связь с приматами Общество, 21:33
Беглов сообщил о переходе «Ленфильма» в собственность Петербурга Общество, 21:28
Украинская федерация не согласилась с главой ФИФА по допуску россиян Спорт, 21:28