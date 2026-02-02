Олимпиада без России и деньги букмекеров: как новые налоги меняют РПЛ

Как изоляция России повлияла на Олимпиаду, а результаты спортсменов отражаются на «уровне счастья» целой страны и почему растет киберспорт, рассказал спортивный экономист Дмитрий Дагаев в программе «Медиатренды» на Радио РБК

• [00:00] Россия вне Олимпиады и потери для спорта

• [05:05] Реформа налогообложения букмекеров с 2026 года

• [09:25] Новая модель распределения отчислений букмекеров

• [12:24] Влияние изменений на болельщиков и проблема лудомании

• [20:41] Бум киберспорта и интерес букмекеров к ставкам

• [27:24] Медиалига, Fan ID и трансформация футбольной аудитории

• [33:21] Роль корпораций и сокращение бюджетов спортивных клубов

Изоляция России от Олимпиады и крупных турниров снижает конкурентоспособность российских спортсменов и одновременно обедняет сами соревнования. Об этом в программе «Медиатренды» на Радио РБК рассказал экономист, заведующий лабораторией исследования спорта факультета экономических наук Высшей школы экономики, доцент РЭШ Дмитрий Дагаев. При этом Международный олимпийский комитет и международные федерации руководствуются политическими и административными приоритетами. Попытка создать полноценный внутренний аналог Олимпиады упирается в экономику: без сопоставимых продаж телеправ и призовых интерес и статус таких стартов ограничены.

«Как бы нам ни хотелось представлять, что спорт вне политики, фактически и исторически спорт всегда был частью политики, — настаивает Дагаев. — Мы можем вспомнить в качестве примеров и матчи за звание чемпиона мира по шахматам, когда Роберт Фишер, например, играл против Бориса Спасского, и руководители государств звонили напрямую соответствующим представителям и говорили, что результат для них является принципиально важным. Почему это важно? Потому что профессиональный спорт оказывает большое влияние на болельщиков. И любой инструмент, который позволяет улучшать настроение широких масс или, наоборот, делать их грустными, как правило, для государства является важным с точки зрения повышения уровня счастья».

С 2026 года налоговая нагрузка на букмекеров резко вырастет, продолжает Дагаев. Отрасль ожидают выплаты в размере 60 млрд руб. вместо порядка 1 млрд, что вынуждает участников рынка урезать спонсорство, притом что эти суммы сопоставимы с государственными программами развития спорта. Новая система распределения целевых отчислений и зависимость от корпоративных спонсоров заставят федерации и клубы сокращать расходы и расставлять приоритеты. При этом массовый спорт и киберспорт продолжат развиваться, а профессиональный футбол столкнется с падением посещаемости на фоне Fan ID и сжатия бюджетов.

«Киберспорт — это сравнительно молодой вид спорта, феномен, связанный с активным развитием телекоммуникационных технологий, — рассуждает Дагаев. — С одной стороны, повлияло развитие интернета: это позволило игрокам со всего мира в любой момент сыграть онлайн. И это принципиальное отличие от традиционного спорта. А с другой стороны, возможность следить за популярными стримерами, которые играют в ту или иную игру, и приобщаться к ним, смотреть, как это делают профессионалы, — еще одна компонента, которая повлияла на активное развитие киберспорта. Сегодня во всем мире киберспорт собирает стадионы».