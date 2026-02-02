 Перейти к основному контенту
Обвал криптовалют: в ALT3 Capital не ждут дальнейшего падения биткоина

Сюжет
Радио РБК
Несмотря на обвал крипторынка, Владислав Александров из ALT3 Capital не ждет падения биткоина до $50–60 тыс. В эфире Радио РБК он объяснил, какие факторы сыграют в пользу главной криптовалюты
Фото: Omar Marques / Keystone Press Agency / Global Look Press
Управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров не согласен с прогнозами снижения биткоина до $50–60 тыс. и оценивает ситуацию как краткосрочную перепроданность, считая текущие уровни привлекательными для наращивания позиции.

Слухи о банкротстве компании MicroStrategy, по оценке эксперта, несостоятельны: ее кредитное плечо составляет лишь около 10%. Кроме того, крупные держатели продолжают накапливать активы, а биржа Binance направляет часть стейблкоинов на покупку биткоина. Уровень $75–78 тыс. является сильной зоной поддержки, совпадающей со средней ценой входа инвесторов в ETF и нулевой себестоимостью майнинга.

Биткоин упал ниже $80 тыс. впервые с апреля
Финансы
Фото:Aron M / imagebroker.com / Global Look Press

По модели глобальной ликвидности, справедливая цена биткоина — $126 тыс. к концу года, резюмировал Владислав Александров.

Polymarket: как предикшен-маркеты меняют крипторынок

Проснувшиеся биткоин-кошельки: кто и зачем перевел $85 млн спустя 15 лет

«Эфириум» растет, но анонимные криптовалюты в топе. Будет ли альтсезон?

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский
криптовалюта криптовалютная биржа биткоины
