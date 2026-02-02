Обвал криптовалют: в ALT3 Capital не ждут дальнейшего падения биткоина

Несмотря на обвал крипторынка, Владислав Александров из ALT3 Capital не ждет падения биткоина до $50–60 тыс. В эфире Радио РБК он объяснил, какие факторы сыграют в пользу главной криптовалюты

Фото: Omar Marques / Keystone Press Agency / Global Look Press

Управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров не согласен с прогнозами снижения биткоина до $50–60 тыс. и оценивает ситуацию как краткосрочную перепроданность, считая текущие уровни привлекательными для наращивания позиции.

Слухи о банкротстве компании MicroStrategy, по оценке эксперта, несостоятельны: ее кредитное плечо составляет лишь около 10%. Кроме того, крупные держатели продолжают накапливать активы, а биржа Binance направляет часть стейблкоинов на покупку биткоина. Уровень $75–78 тыс. является сильной зоной поддержки, совпадающей со средней ценой входа инвесторов в ETF и нулевой себестоимостью майнинга.

По модели глобальной ликвидности, справедливая цена биткоина — $126 тыс. к концу года, резюмировал Владислав Александров.

