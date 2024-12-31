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Политика ,  
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Пуэрто-Рико осталось без света в канун Нового года

По состоянию на 16:30 мск без света оставались 90% потребителей электроэнергии. По расчетам компании LUMA Energy, полное восстановление энергоснабжения займет от 24 до 48 часов, «если позволят условия»
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Пуэрто-Рико, неинкорпорированная территория США с населением более 3 млн человек, целиком осталось без света в канун Нового года, передает Reuters со ссылкой на данные энергораспределительной компании LUMA Energy.

По данным компании на 9:30 по местному времени (16:30 мск), около 90% клиентов оставались без электроэнергии. На полное восстановление энергоснабжения уйдет от 24 до 48 часов, «если позволят условия», полагают в LUMA Energy.

«Причина отключения расследуется, но предварительные результаты указывают на неисправность подземной линии», — сообщили в компании.

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Сан-Хуан,&nbsp;Пуэрто-Рико

Представитель компании — поставщика электроэнергии Genera Иван Баез в интервью местному радио назвал сбой в работе сети «крупным инцидентом». Предполагается, что линия, которую эксплуатировала LUMA Energy, вышла из строя, что повлекло отключение электростанций, принадлежащих Genera, а также генераторов, принадлежащих частным лицам.

Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси потребовал «ответов и решений» от LUMA и Genera. Он призвал компании ускорить перезапуск генераторных установок, а также информировать людей о мерах, принимаемых для восстановления электроснабжения острова.

Пуэрто-Рико — неинкорпорированная территория США в Карибском море с 1898 года. Жители острова имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах. Однако пуэрториканская диаспора в США имеет право голоса.

На острове несколько раз проходили референдумы о статусе, на которых жители голосовали за то, чтобы Пуэрто-Рико стало 51-м штатом США. На последнем из них, прошедшем в начале ноября, за вхождение в состав Соединенных Штатов проголосовали более половины пуэрториканцев.

Пуэрто-Рико в последние годы неоднократно сталкивалось с масштабными перебоями в энергоснабжении. Так, в сентябре 2022 года на острове полностью отключилось электричество из-за урагана «Фиона». До этого, в 2017-м, остров пострадал от урагана «Мария» предпоследней, четвертой категории силы. Reuters объясняет частые перебои со светом в Пуэрто-Рико разрушением инфраструктуры.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Пуэрто-Рико перебои
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