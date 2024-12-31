Росавиация сообщила об ограничениях в аэропортах Северного Кавказа

Полеты утром 31 декабря ограничивали в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщила Росавиация. На запасные аэродромы ушли пять рейсов. Утром на Северном Кавказе объявляли угрозу атаки дронов

Международный аэропорт Грозный (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Утром 31 декабря временные ограничения на прием и отправление рейсов вводились в трех аэропортах регионов Северного Кавказа — Владикавказ, Грозный, Махачкала, сообщили в Росавиации. Ограничения во всех трех аэропортах были сняты в 12:00 мск.

В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились четыре рейса, следовавших в Махачкалу и один рейс, следовавший во Владикавказ.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Утром 31 декабря глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в Северо-Кавказском федеральном округе с 04:00 мск объявили опасность атаки дронов. В состав округа входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня.

Аэропорт Владикавказа на этом фоне ограничил прием и отправку рейсов. Такие же ограничения утром ввели в аэропорту Казани.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. Из-за этого в некоторых аэропортах периодически ограничивают полеты.