Росавиация сообщила об ограничениях в аэропортах Северного Кавказа
Утром 31 декабря временные ограничения на прием и отправление рейсов вводились в трех аэропортах регионов Северного Кавказа — Владикавказ, Грозный, Махачкала, сообщили в Росавиации. Ограничения во всех трех аэропортах были сняты в 12:00 мск.
В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились четыре рейса, следовавших в Махачкалу и один рейс, следовавший во Владикавказ.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Утром 31 декабря глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в Северо-Кавказском федеральном округе с 04:00 мск объявили опасность атаки дронов. В состав округа входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня.
Аэропорт Владикавказа на этом фоне ограничил прием и отправку рейсов. Такие же ограничения утром ввели в аэропорту Казани.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. Из-за этого в некоторых аэропортах периодически ограничивают полеты.
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