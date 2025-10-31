 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Трамп отказал Орбану в исключениях для Венгрии из санкций против России

Сюжет
Война санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил сделать исключение для его страны из санкций против российской нефти, но получил отказ, заявил президент США Дональд Трамп на борту на борту Air Force One. Видеозапись ответов американского лидера на вопросы журналистов опубликовал Белый дом.

Трампа спросили, обращался ли к нему Орбан по этому поводу. «Он [Орбан] запросил нас об исключении. Мы его не дали. Но он нас попросил», — ответил Трамп по пути из Вашингтона в Палм-Бич.

Минфин США сделал исключение из санкций для «дочек» «Роснефти» в Германии
Бизнес
Фото:Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

22 октября США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также дочерних компаний обеих компаний. На сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями американский Минфин выделил месяц.

Орбан говорил, что намерен обсудить с Трампом американский санкции в отношении российских нефтекомпаний на встрече, которая запланирована на 7 ноября. Сами ограничения он назвал ошибкой и предупредил, что из-за них цены на энергоносители в Венгрии могут «взлететь до небес».

Материал дополняется.

