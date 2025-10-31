 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Хинштейн оценил губернаторство после ареста и смерти предшественников

Хинштейн рассказал, что необычно быть губернатором, когда один предшественник в СИЗО, где в это время как раз «макароны дают», а другой совершил суицид. Он возглавил Курскую область почти год назад после Смирнова и Старовойта

Хинштейн оценил губернаторство после ареста и смерти предшественников
Video

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, как воспринимает свою работу на посту главы региона на фоне дальнейшей судьбы прошлых губернаторов. Комментарий на этот счет он дал воронежскому изданию «Площадь».

Хинштейн напомнил, что ему пришлось освятить свой кабинет после назначения. Это произошло в апреле, когда его предшественник, Алексей Смирнов, был арестован. В июле занимавший пост губернатора до Смирнова Роман Старовойт покончил с собой через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса.

«Конечно, многие вещи вскрываются в процессе работы, но то, что в регионе была выстроена достаточно коррупционная система, в которую были вовлечены первые лица, для меня это факт, а коли так, то подходы должны быть совершенно другие», — заявил Хинштейн.

По его словам, «одно дело» — когда человек занимает место губернатора после повышения прошлого, как то было в Воронежской области. «Совсем другое, когда у твоего предшественника в это время как раз ужин, в тюрьме макароны дают», — сказал Хинштейн, посмотрев на наручные часы.

По мнению губернатора, разобраться с укоренившейся коррупционной ситуацией в регионе будет тяжело, но в СИЗО «места свободные есть и в большом количестве еще».

Хинштейн потребовал извинений Балицкого за критику защиты Курской области
Политика
Александр Хинштейн

Хинштейн был назначен на губернаторский пост Владимиром Путиным в декабре прошлого года (в статусе врио). В сентябре он победил на выборах, получив 86,92%, — это второй по количеству голосов результат после Татарстана.

Старовойт стал курским губернатором в 2018 году (сначала врио), в 2019-м победил на выборах, набрав 81%. В мае 2024-го перешел на пост главы Минтранса, не доработав около четырех месяцев до конца срока главы региона.

На его место пришел заместитель Смирнов (как врио), во время работы которого в регион вторглись украинские подразделения. В сентябре на выборах-2024 он получил 65% голосов. После 205 дней на посту его сменил Хинштейн.

Претензии следствия к Смирнову в первую очередь связаны с коррупцией при строительстве оборонительных сооружений, начатых еще при Старовойте. По данным МВД, Смирнов и еще несколько фигурантов «руководили организованной группой» и организовали хищение бюджетных средств — 1 млрд руб. ТАСС сообщал, что Смирнов признал вину и заключил досудебное соглашение.

Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Хинштейн Алексей Смирнов Роман Старовойт Курская область
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Алексей Смирнов фото
Алексей Смирнов
политик
27 мая 1973 года
Роман Старовойт фото
Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
