Политика⁠,
0

МИД объявил протест Японии из-за учений вблизи российской границы

Учения Joint Exercise 2025 прошли в том числе в районе острова Хоккайдо вблизи российских рубежей. В МИДе назвали такие действия «провокационной военной активностью»
Фото: mod.go.jp
Фото: mod.go.jp

Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с прошедшими на японской территории учениями, которые потенциально создали угрозу для дальневосточных границ России, сообщили в МИДе.

«Выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США «Ивакуни» в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11–25 сентября) батарея наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности», — говорится в сообщении.

Россия оставляет за собой право принять необходимые меры в сфере безопасности для обеспечения должного уровня защиты, заключили в МИДе.

Учения Joint Exercise 2025 проходили по всей Японии с 20 по 31 октября. В них участвовали военно-воздушные, сухопутные и морские силы, а также проводились мероприятия на военных объектах США. В ходе учений министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми по итогам переговоров со своим американским коллегой Питом Хегсетом заявил, что «укрепление величайшего союза в мире» требует увеличения присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и активизации учений.

В июле Россия направила посольству Японии протест из-за участия японских военных в учениях США у российских границ. Москва сочла, что, несмотря на официальную цель маневров о наращивании потенциала «сдерживания и реагирования» Вашингтона и Токио, звучали «прямые намеки» на то, что необходимость учений вызвана укреплением обороноспособности России.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Япония США военные учения МИД
