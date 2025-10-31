Reuters узнал, как аш-Шараа раскритиковал сторонников за люксовые авто

Аш-Шараа проводит масштабную антикоррупционную кампанию, в рамках нее офис его брата-бизнесмена был опечатан красным воском. На совещании президента Сирии со сторонниками госслужащих попросили сдать ключи от люксовых внедорожников

Ахмед аль-Шараа (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводит масштабную антикоррупционную кампанию в попытке укрепить свою власть и перейти от военного к гражданскому правлению. Одним из ключевых шагов стало закрытие бизнес-офиса его старшего брата Джамаля, пишет Reuters.

Агентство рассказало, что после прихода к власти аш-Шаара его брат открыл офис в Дамаске, регулярно появлялся в дорогих отелях и ресторанах, куда приезжал на Mercedes S-класса без номеров. Президент поручил закрыть его офис, а госорганам запретил иметь дело с Джамалем. Сейчас двери офиса опечатаны красным воском, которым в Сирии отмечают имущество, закрытое на время коррупционного расследования, отмечает агентство.

Джамаля, отмечают источники агентства, обвинили в использовании семейных связей для продвижения личных интересов через организацию встреч с чиновниками и бизнесменами

В августе аш-Шараа организовал «дружескую, неформальную встречу» в Идлибе с бывшими командирами, официальными лицами, чтобы обсудить политические проблемы и проблемы безопасности, а также необходимость изменения инвестиционной культуры. Источники Reuters утверждают, что аш-Шараа также прокомментировал роскошные внедорожники, на которых приехали его соратники, словами: «Я не знал, что правительство выплачивает такие высокие зарплаты!». Он также обратился к присутствовавшим: «Вы что, забыли, что вы сыны революции?» Как передает агентство, он приказал чиновникам на дорогих автомобилях сдать ключи во избежание подозрений в незаконных доходах, и несколько людей передали их на выходе с собрания.

Два других брата аш-Шараа занимают значимые посты в правительстве. Хазем отвечает за бизнес и инвестиции, Махер, который, по данным агентства, имеет двойное гражданство России и Сирии — стал генеральным секретарем президента, участвует в переговорах с зарубежными партнерами, в том числе был на встрече аш-Шараа президентом России Владимиром Путиным.

Однако уровень того, насколько глава государства полагается на родственников вызывает критику, поскольку его воспринимают как риск возрождения прежних семейных структур власти, пишет агентство. Чиновники объясняют назначения братьев аш-Шараа кадровыми пробелами в новой администрации после падения режима Башара Асада.

Асад был свергнут в декабре 2024 года в результате наступления повстанческих сил. После взятия Дамаска оппозиция объявила о роспуске парламента, армии, сил безопасности и аннулировании Конституции. Асад покинул страну и получил убежище в России.

Новым лидером Сирии на переходный период стал Ахмед аш-Шараа (ранее был известен под именем Абу Мухаммад аль-Джулани), глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена). Он получил полномочия сформировать законодательный совет для подготовки выборов и разработки новой Конституции. Аш-Шараа подчеркивал, что приоритетами в работе нового правительства станут борьба с коррупцией, развитие армии и укрепление экономики.