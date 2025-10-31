 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

WP узнала о признании в США нарушений прав человека Израилем в Газе

WP: в США впервые признали нарушения прав человека Израилем в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
В США впервые признали потенциальные нарушения прав человека со стороны Израиля в ходе боев в секторе Газа, однако перспективы привлечения к ответственности военных вызывают сомнения, пишет WP

В засекреченном докладе Управления генерального инспектора Госдепартамента упоминаются «многие сотни» потенциальных случаев нарушения законодательства США в области прав человека израильскими военными, на рассмотрение которых Вашингтону потребуется «несколько лет», заявили The Washington Post два американских чиновника.

Такие выводы стали первым случаем, когда власти США признали возможные нарушения прав человека Израилем в секторе Газа, отмечает издание. В управлении генерального инспектора Госдепа подтвердили наличие соответствующего отчета, но отказались комментировать засекреченные подробности.

Как пишет WP, в документе, подготовленном за несколько дней до подписания соглашения о перемирии, признаются действия израильской армии, которые подпадают под действие закона Лихи, запрещающего предоставлять помощь иностранным военным подразделениям.

Закон Лихи запрещает предоставление военной помощи США иностранным подразделениям, которые, как достоверно установлено, совершили серьезные нарушения прав человека. Он назван в честь бывшего сенатора Патрика Дж. Лихи (демократ от штата Вирджиния), который написал этот закон.

По словам собеседников газеты, представленные в докладе выводы вызывают сомнения в перспективах привлечения Израиля к ответственности, учитывая большое количество инцидентов и характер процесса рассмотрения, который является «уважительным» в отношении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Трамп оставил за Израилем право на ответные удары по Газе
Политика
Дональд Трамп

Как рассказали источники WP, протокол Israel Leahy Vetting Forum, включает высокопоставленных должностных лиц США, а процесс проверки фактов нарушения прав человека более длительный, чем для других стран. Бывший сотрудник Госдепа Джош Пол заявил, что при обычной проверке достаточно одного возражения со стороны официального лица, чтобы отказать в помощи военному подразделению, а в случае с Израилем рабочая группа должна прийти к консенсусу относительно того, «имело ли место грубое нарушение прав человека».

При этом в состав группы входят представители посольства США в Иерусалиме и Бюро по делам Ближнего Востока, которые часто выступают в поддержку Израиля, отмечает WP. Также, согласно протоколу, Вашингтон связывается с израильским правительством по поводу случаев нарушения прав человека военными и спрашивает, предприняли ли власти Израиля какие-либо меры для решения проблемы.

Затем рабочая группа может рекомендовать признать подразделение «не имеющим права» на получение помощи со стороны США, соответствующее решение должен одобрить госсекретарь. По словам Пола, из-за такой системы ни одному израильскому подразделению не отказали в помощи США, «несмотря на очевидные доказательства».

По информации властей сектора Газа, за время боевых действий погибли более 30 тыс. жителей эксклава. Ряд стран критиковали Израиль за методы ведения войны в секторе Газа и требовали признать их геноцидом.

Международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории в опубликованном в сентябре докладе обвинила Израиль в совершении четырех актов геноцида: убийстве, причинении серьезного телесного или психического вреда, преднамеренном создании условий жизни, рассчитанных на уничтожение палестинцев, а также во введении мер, направленных на предотвращение деторождения.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта.

В Израиле отвергали обвинения в геноциде, а выдачу ордера на арест Нетаньяху сочли антисемитизмом. США не прекращали поддержку Израиля, в том числе военную.

Полина Мартынова
Израиль США сектор Газа защита прав человека
