Война Израиля и ХАМАС. Главное

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Первый предполагал остановку атаки боевиков, второй — воздушные удары. Третьим этапом станет «расширение наземного проникновения в сектор Газа». По словам премьера, армия «систематически продвигается шаг за шагом».

Нетаньяху пытался убедить ЕС оказать давление на Египет, чтобы он принял беженцев из сектора Газа, сообщила FT. Просьбу премьера передали представители Чехии и Австрии, ее обсудили на саммите лидеров ЕС. Но «ключевые страны», в том числе Франция и Германия, указали на продолжающуюся борьбу с беженцами внутри ЕС и просьбу Нетаньяху не поддержали. Сам Каир выступает категорически против приема беженцев.

Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы. По его словам, «подобную провокацию» пытались осуществить и в Чечне, но СМИ и власти вовремя заметили «фейковые призывы» и акцию удалось пресечь. Если же кто-то в республике выйдет на беспорядки, его нужно задержать или сделать три выстрела в воздух, а «четвертый — в лоб», заявил Кадыров.

ХАМАС накануне опубликовал видео с тремя израильскими заложницами, в котором те обвиняют Нетаньяху в неспособности предотвратить нападение 7 октября. Премьер назвал видео жестокой психологической пропагандой и заявил, что власти делают все, чтобы вернуть похищенных людей. В этот же день Израиль сообщил, что при операции в секторе Газа смог освободить из заложников 22-летнюю военнослужащую.