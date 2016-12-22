Индия рассказала о «катастрофической нехватке» дипломатов

В преддверии визита главы Госдепа Майка Помпео в Индию, в стране вскрылась «катастрофическая нехватка» дипломатов. В стране с населением 1,3 млрд человек всего 940 дипломатов. Примерно столько же в Новой Зеландии и Сингапуре

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Индия испытывает катастрофическую нехватку в дипломатах, заявил в беседе с агентством Bloomberg бывший заместитель министра иностранных дел Индии, глава парламентского комитета по иностранным делам Шаши Тхарур. Заявления представителя индийской стороны прозвучали в контексте предстоящего визита в страну высокопоставленных представителей США — главы Госдепартамента Майка Помпео и министра обороны страны Джеймса Мэттиса.

«Мы испытываем катастрофическую нехватку [дипломатов]», — сказал Тхарур. «Это не достойно для такой страны как Индия с ее амбициями», — добавил он.

Как отмечает агентство, визит Помпео и Мэттиса в Индию — признак того, что Запад хочет укрепить сотрудничество с Индией на фоне противостояния с Китаем. Однако скромный дипломатический корпус не дает стране завоевать влияние в мире на фоне быстрых темпов роста экономики, сетуют собеседники Bloomberg.

«Индия не смогла ответить взаимностью на открытие посольств во многих странах Латинской Америки из-за нехватки испаноязычных офицеров», — рассказал Тхарур. По его словам, качество кандидатов, выбирающих дипломатическую службу, падает. Все чаще люди предпочитают идти на административные должности, выбирают работу в налоговых органах или полиции, добавялет он.

Как отмечает агентство, Индия с население примерно в 1,3 млрд человек имеет всего 940 дипломатов. Это немного больше, чем в Новой Зеландии (885 дипломатов с населением около 5 млн человек) и Сингапуре (850 дипломатов). Для сравнения: в Японии и Австралии дипломатические корпуса насчитывают примерно 6 тыс. сотрудников, в Китае — 7,5 тыс. дипломатов. Численность сотрудников Госдепартамента США — 14 тыс. человек, замечает Bloomberg.

Неназванный представитель правительства Индии в беседе с агентством сообщил, что министерство иностранных дел страны осознает недостаток дипломатического корпуса и работает над укомплектованием штатов. Представитель министерства иностранных дел Равеш Кумар отказался от комментариев.