Ссора между бедными и богатыми застопорила Саммит Земли

Все громче звучат опасения того, что проходящий в Йоханнесбурге Саммит по устойчивому развитию Земли застопорился в связи с углубляющимися противоречиями в позициях богатых и бедных стран. В результате, по всей видимости, делегаты так и не сумеют предложить проект всеобъемлющего документа главам государств, которые начнут съезжаться в ЮАР в начале следующей недели. Основная часть текста уже согласована, но нерешенными остается целый ряд основополагающих вопросов - от обсуждения экологических стандартов, которые должны соблюдаться в поставке энергоносителей (в этом вопросе несогласной стороной выступают США) до отмены дотаций фермерам западных стран (на чем настаивают развивающиеся государства).

Все громче звучат опасения того, что проходящий в Йоханнесбурге Саммит по устойчивому развитию Земли застопорился в связи с углубляющимися противоречиями в позициях богатых и бедных стран. В результате, по всей видимости, делегаты так и не сумеют предложить проект всеобъемлющего документа главам государств, которые начнут съезжаться в ЮАР в начале следующей недели. Основная часть текста уже согласована, но нерешенными остается целый ряд основополагающих вопросов - от обсуждения экологических стандартов, которые должны соблюдаться в поставке энергоносителей (в этом вопросе несогласной стороной выступают США) до отмены дотаций фермерам западных стран (на чем настаивают развивающиеся государства).

Представители нескольких так называемых групп давления, в числе которых "Гринпис" и "Оксфам", уже отказались от участия в переговорах, заявив при этом, что положения соглашений, касающихся мировой торговли и глобализации, размыты до такой степени, что стали совершенно бессмысленными.

"Мы опасаемся того, что мнение Всемирной торговой организации начинает преобладать над принципами устойчивого развития", - заявила Мина Раман из организации "Сеть третьего мира". Дипломатические дискуссии продолжатся и в субботу, и в воскресенье - на фоне двух мощных маршей протеста, участники которых намерены привлечь внимание участников саммита к положению самых бедных жителей Южной Африки, сообщает ВВС.