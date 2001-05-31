Президенты России и США решат проблему НПРО

Похоже, что на предстоящей встрече Джорджа Буша и Владимира Путина в Любляне президентам предстоит решить проблему национальной ПРО.

По крайней мере, на встрече главы российской дипломатии Игоря Иванова и его американского коллеги Колина Пауэлла в Будапеште два дипломата не приняли никаких решений по проблеме НПРО, оставив ее полностью на рассмотрение президентов России и США, которые должны встретиться 16 июня в Словении. Как сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Ричард Баучер, Пауэлл не выдвигал перед главой российского МИДа никаких новых предложений, направленных на смягчение российской позиции.

Напомним, что эта встреча состоялась в рамках министерского заседания Совместного Постоянного Совета Россия – НАТО. Как сообщили в МИД России, в развитие недавних переговоров в Вашингтоне было продолжено обсуждение вопросов подготовки предстоящей встречи Владимира Путина и Джорджа Буша в Любляне. Внимание дипломатов было уделено и актуальным международным и региональным проблемам. Стороны обменялись мнениями о последних контактах с руководством Израиля и Палестины, подчеркнули необходимость прекращения насилия, возвращения процесса ближневосточного урегулирования в переговорное русло.