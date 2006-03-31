Отставка Рогозина не остановила критику в адрес "Родины"

Партия "Родина" может упустить исторический шанс, если не избавится от наследия ее бывшего председателя Дмитрия Рогозина. Такое мнение высказал член президиума генерального совета "Единой России" Андрей Исаев.

Главной ошибкой, по его мнению, является намерение нового лидера "Родины" Александра Бабакова продолжить прежний курс партии, "который привел "Родину" в тупик".

А.Исаев заявил, что А.Бабаков пока не сделал ничего для устранения националистической окраски партии, а сам отстраненный с высшего поста Дмитрий Рогозин остался сопредседателем думской фракции "Родины", которая, по словам А.Исаева, "главный публичный орган партии". "Значит, во многом его отставка с поста председателя партии превращается в номинальную", - подчеркнул единоросс.

Кроме того, А.Исаев продолжает считать необходимым проведение кадровой чистки в "Родине". Он указывает на тот факт, что в руководящих органах остались люди, "выступавшие с расистскими заявлениями", "позиция которого не осуждена". К примеру А.Исаев привел депутата Савельева.

Также А.Исаев ставит в вину новому руководству "Родины" тот факт, что оно не изъявило намерения присоединиться к Антифашистскому пакту, одним из инициаторов которого несколько недель назад выступил он сам.

Стоит отметить, что А. Исаев – не единственный, кто критикует нового руководителя "Родины" А.Бабакова, сменившего Д.Рогозина всего неделю назад. Например, по мнению политолога Виталия Иванова разыграна комбинация "уйти, чтобы остаться". "В "Родине" решили, что достаточно убрать Д.Рогозина, и можно больше ничего не делать. Но сегодня очевидно, что это не решит их проблем", - говорит эксперт.

Секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов, со своей стороны, считает, что Александр Бабаков может пытаться согласовать политику "Родины" с Администраций президента. "Но даже если он и согласует, то он пока не управляет партией, - отмечает О.Куликов. - В Госдуме Рогозин лично формировал фракцию "Родины" в Госдуме, и все депутаты ему обязаны, поэтому в кресле лидера фракции он, скорее всего, удержится". По мнению секретаря ЦК КПРФ, отношение властей к "Родине" не изменилось: "Власть уже давно заявляла, что "Родина" не должна выглядеть ксенофобской".

Напомним, 25 марта 2006 года шестой съезд "Родины" отстранил Д.Рогозина с поста председателя партии. Вместо него избран бизнесмен А.Бабаков.