Отставка Рогозина не остановила критику в адрес "Родины"

Главной ошибкой, по его мнению, является намерение нового лидера "Родины" Александра Бабакова продолжить прежний курс партии, "который привел "Родину" в тупик".
А.Исаев заявил, что А.Бабаков пока не сделал ничего для устранения националистической окраски партии, а сам отстраненный с высшего поста Дмитрий Рогозин остался сопредседателем думской фракции "Родины", которая, по словам А.Исаева, "главный публичный орган партии". "Значит, во многом его отставка с поста председателя партии превращается в номинальную", - подчеркнул единоросс.
Кроме того, А.Исаев продолжает считать необходимым проведение кадровой чистки в "Родине". Он указывает на тот факт, что в руководящих органах остались люди, "выступавшие с расистскими заявлениями", "позиция которого не осуждена". К примеру А.Исаев привел депутата Савельева.
Также А.Исаев ставит в вину новому руководству "Родины" тот факт, что оно не изъявило намерения присоединиться к Антифашистскому пакту, одним из инициаторов которого несколько недель назад выступил он сам.
Стоит отметить, что А. Исаев – не единственный, кто критикует нового руководителя "Родины" А.Бабакова, сменившего Д.Рогозина всего неделю назад. Например, по мнению политолога Виталия Иванова разыграна комбинация "уйти, чтобы остаться". "В "Родине" решили, что достаточно убрать Д.Рогозина, и можно больше ничего не делать. Но сегодня очевидно, что это не решит их проблем", - говорит эксперт.
Секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов, со своей стороны, считает, что Александр Бабаков может пытаться согласовать политику "Родины" с Администраций президента. "Но даже если он и согласует, то он пока не управляет партией, - отмечает О.Куликов. - В Госдуме Рогозин лично формировал фракцию "Родины" в Госдуме, и все депутаты ему обязаны, поэтому в кресле лидера фракции он, скорее всего, удержится". По мнению секретаря ЦК КПРФ, отношение властей к "Родине" не изменилось: "Власть уже давно заявляла, что "Родина" не должна выглядеть ксенофобской".
Напомним, 25 марта 2006 года шестой съезд "Родины" отстранил Д.Рогозина с поста председателя партии. Вместо него избран бизнесмен А.Бабаков.