Война Израиля и ХАМАС. Главное

Израиль и ХАМАС работают над рамочным соглашением, Нетаньяху отверг планы освободить «тысячи террористов» в обмен на заложников, число жертв в секторе Газа приблизилось к 27 тыс. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Нетаньяху, комментируя решение суда, назвал возмутительными обвинения в совершении геноцида в секторе Газа. Он заявил, что еврейское государство ведет «справедливую войну» и не остановится, пока не победит ХАМАС и не вернет всех заложников.

Международный суд ООН в Гааге вынес первичное решение по иску ЮАР против Израиля. Суд предписал еврейскому государству принять все возможные меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа. В то же время он не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию, о чем просила ЮАР, и выносить решение о том, был ли геноцид в эксклаве.

Число погибших в секторе Газе выросло до 26,9 тыс., ранения с начала конфликта получили 65,9 тыс. человек, следует из данных Минздрава эксклава. Ведомство подконтрольно ХАМАС.

Переговорщики из Израиля, США, Египта и Катара согласовали рамки новой сделки с ХАМАС, сообщил NBC News cо ссылкой на источники. По информации «12 канала», речь идет о 45-дневной паузе в боях в обмен на 35–40 заложников на первом этапе. За каждого заложника будет освобождено от 100 до 250 палестинских заключенных, передает телеканал.

Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.