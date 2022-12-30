Глава МИД Украины потребовал «закрыть Россию на замок»

Своей задачей глава МИД Украины назвал убедить партнеров в том, что Россия «по своей сути не изменится», кто бы ни был у власти

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Задача Украины в военном конфликте с Россией — «погасить агрессию» и создать условия, чтобы дальнейшее наступление на украинскую территорию стало невозможным. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью «РБК Украина».

Кулеба добавил, что своей задачей он считает убедить партнеров в том, что Россия «по своей сути не изменится», кто бы ни был у власти. По его словам, осознание этого остановит широкий круг людей, которые верят в то, что из России можно сделать демократическую страну.

Глава МИД Украины добавил, что Россия должна превратиться «просто в авторитарное, консервативное государство» из «агрессивно-авторитарной страны». «Их нужно запихнуть в их границы и закрыть на замок», — заявил он.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» страны, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей.

Он отмечал, что Россия на Украине защищают людей и отстаивает свое право на самостоятельное развитие. По его словам, залогом выполнения задач военной спецоперации являются мужество военнослужащих, консолидация общества и укрепление российского суверенитета.

В Кремле не раз говорили, что Россия намерена добиться выполнения всех задач спецоперации.

Говоря о планах России на 2023 год, министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что военная операция продолжится, пока не будут выполнены все поставленные задачи. «Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач», — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря.