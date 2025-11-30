Bloomberg узнал о просьбе европейцев к США не выводить войска
Европейские официальные лица пытаются убедить США не сокращать численность американских войск в Европе, поскольку проведенные в ноябре военные учения в Румынии показали зависимость европейцев от США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
Вашингтон, в свою очередь, пытается успокоить своих союзников, заверяя, что не оставит их в стороне.
Как пишет агентство, европейские страны работают над укреплением своего оборонного потенциала, но по-прежнему сталкиваются с проблемами в логистике и стратегических средствах обеспечения.
Румынские и европейские официальные лица, которые присутствовали на военных учениях, выразили обеспокоенность тем, сколько времени потребуется союзникам по НАТО, чтобы добраться до фронта.
«По их словам, из-за ограничений транспортной инфраструктуры это может занять несколько недель, и сухопутным войскам Румынии придется отражать нападение практически в одиночку, пока не прибудут подкрепления», — пишет Bloomberg.
Как утверждает Bloomberg, это пример того, с чем столкнется Европа, если она будет действовать в одиночку. Когда речь идет о так называемых стратегических средствах обеспечения — а именно о противовоздушной и противоракетной обороне, высокоточных ударах большой дальности и разведке — континент по-прежнему зависит от американцев.
Учения НАТО прошли с 20 октября по 13 ноября в Румынии. В них приняли участие более 5 тыс. румын и девять других государств — членов НАТО: Бельгия, Болгария, Франция, Италия, Люксембург, Северная Македония, Польша, Португалия и Испания.
«Таким образом, мы укрепляем потенциал сдерживания и обороны НАТО в Черном море и на восточном фланге, где впервые со времен Второй мировой войны альянс столкнулся с прямой военной угрозой», — написал президент Румынии Никушор Дан на своей странице в X.
Во время учений, в частности, была отработана переброска сил на восточный фланг, а именно войск и военной техники из Франции в Румынию, добавил Дан.
В июле Politico писало, что Пентагон в рамках переоценки военного присутствия США по всему миру может сократить численность американских войск в Европе на 30%. Численность войск США в Европе составляет от 90 тыс. до 100 тыс. человек, самый большой контингент расположен в Германии — около 35 тыс.
The Washington Post в конце сентября также написала о новой оборонной стратегии США, которая подразумевает сокращение американского военного контингента в Европе. В статье говорилось, что эта инициатива уже привела к расколу между политическим и военным руководством Пентагона.
Присутствие американских солдат в Европе — наследие Второй мировой войны и оккупации Германии союзниками с 1945 по 1955 год. В 1954 году был подписан договор, разрешивший восьми членам НАТО, включая США, иметь постоянное военное присутствие в ФРГ. Он действует до сих пор. В Штутгарте расположено Европейское командование армии США.
