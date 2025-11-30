 Перейти к основному контенту
Политика
0

Зачем Киргизии понадобились досрочные парламентские выборы

Они впервые пройдут по новой избирательной системе и в новых округах
В Киргизии начались досрочные парламентские выборы
30 ноября в Киргизии пройдут досрочные выборы в парламент — первые после того, как была изменена избирательные система республики, ставшей в 2021 году президентской. Подробнее — в материале РБК
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Почему в Киргизии проходят досрочные выборы

30 ноября в Киргизии пройдут досрочные парламентские выборы в Жогорку Кенеш — однопалатный парламент. Они были назначены после того, как 25 сентября 2025 года парламент нынешнего созыва принял решение о досрочном самороспуске.

С этим предложением выступила группа из 32 депутатов. Один из них, председатель парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Улан Примов, избранный по одномандатному округу, объяснил инициативу тем, что разница между парламентскими и президентскими выборами «составляет короткий промежуток времени»: по плану, они должны были пройти в ноябре 2026 года и в январе 2027-го соответственно. «В целях укрепления политической системы и стабильности в стране инициативная группа предлагает парламенту добровольно сложить полномочия», — обратился к коллегам Примов, напомнив о внесенных в 2025 году изменениях в избирательное законодательство. Эту инициативу парламент поддержал подавляющим большинством голосов, и вскоре президент Садыр Жапаров назначил дату досрочного голосования.

В Жогорку Кенеш 90 депутатов, их избирают на пять лет. В предыдущем VII созыве, который работал с 2021 года, заседало восемь фракций и депутатских групп:

  • президентская партия «Мекенчил» (с кирг. — «Патриотизм») — 16 мандатов;
  • «Ата-Журт Кыргызстан» («Отечество Кыргызстан») — 15 мандатов;
  • «Ишеним» («Доверие») — 12 мандатов;
  • «Ынтымак» («Солидарность») — 9 мандатов;
  • «Элдик» («Народ») — 9 мандатов;
  • «Альянс» — 8 мандатов;
  • «Ыйман Нуру» («Свет веры») — 5 мандатов;
  • «Бүтүн Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») — 5 мандатов.

Еще 11 депутатов — независимые, они были избраны по одномандатным округам.

Закон, который реформировал избирательную систему, президент подписал в июне 2025 года. Если прежде в республике действовала смешанная система — 54 депутата избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а 36 — по мажоритарной в одномандатных округах, то теперь введена полностью мажоритарная система. В стране сформированы 30 округов со 130–140 тыс. избирателей, в каждом из которых избирают по три депутата, в том числе минимум одну женщину. Эта квота должна гарантировать, что в парламенте будут заседать не меньше 30 женщин. Также отменены довыборы при освобождении мандата — место занимает политик со вторым результатом.

После конституционного референдума 2021 года Киргизия перестала быть парламентско-президентской республикой и вернулась к президентской форме правления.

Как выборы в Киргизии оценивают наблюдатели

Избиратели на этих выборах голосуют за конкретных кандидатов — партийных списков нет. В каждом из 30 округов зарегистрировано от пяти до 25 кандидатов.

Киргизская оппозиция утверждает, что на этих выборах власти пытаются укрепить свои позиции перед президентской кампанией 2027 года, снизив влияние партий на политический процесс. Жапаров с этим категорически не согласен. «Некоторые политики и оппозиционеры могут подумать, что это подготовка к президентским выборам, которые пройдут через год. Нет, дорогие соотечественники, я не просил ни одного депутата инициировать роспуск, — сказал он в конце сентября (цитата по Kaktus Media). — Пять лет назад меня избрали с поддержкой 80% населения. Если я выдвину свою кандидатуру на следующих выборах, я уверен, что пройду с поддержкой уже 90%. Потому что чувствую, что поддержка народа стала еще сильнее, чем прежде».

Парламентские выборы — это подготовка, репетиция президентских, говорит киргизский политолог Айболот Айдосов. «В настоящее время мы видим, что большинство кандидатов поддерживают руководство страны, поэтому ожидать эксцессов, непредсказуемых событий пока не стоит, — сказал РБК эксперт. — С другой стороны, небольшая история страны демонстрирует, что в Кыргызстане события могут развиваться стремительно и что предсказать что-либо крайне сложно».

По его словам, все годы независимости Киргизии Жогорку Кенеш был ядром политической жизни — здесь наблюдалась «борьба идей, позиций, программ и взглядов», однако ведущей в последние годы стала исполнительная власть, которая все больше работает на опережение инициатив. «Население устало от политики, но в то же время граждане понимают, что в новой системе центр власти сместился в кабинеты министерств, и потому больших, как прежде, ожиданий нет», — подытожил Айдосов.

Однако миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая наблюдает за выборами в Киргизии, в своем предварительном отчете выступила со сдержанной критикой избирательного процесса в республике. Она обратила внимание, что с 2021 года медиаландшафт в стране «существенно изменился» — «и, хотя определенный плюрализм сохраняется, он стремительно сужается». Миссия отмечает, что многие ее собеседники «выразили обеспокоенность по поводу возможности гражданского наблюдения», что связано в первую очередь с ограничениями финансирования и изменениями закона, которые требуют от гражданских наблюдателей зарегистрироваться в качестве лиц, выполняющих «функции иностранных представителей».

25–27 ноября в Киргизии с государственным визитом побывал президент России Владимир Путин. 27 ноября в Бишкеке прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Во время визита Путин, обращаясь к Жапарову, заявил, что Киргизия под его руководством «является стабильным, надежным партнером с внутриполитической точки зрения». «И это одно из основных условий для дальнейшего развития наших двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей», — отметил российский лидер.

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Киргизия Бишкек парламентские выборы административная реформа
