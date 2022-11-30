Постпред поспорил о потере Европы как крупнейшего энергетического клиента

Глава МЭА Бирол заявил, что Россия «навсегда» потеряла Европу как крупнейшего покупателя энергоресурсов. Постпред в Вене Ульянов считает, что, наоборот, Европа потеряла Россию как крупнейшего энергопоставщика

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не согласился со словами исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола о потере Россией европейского энергетического рынка.

Накануне Бирол заявил, что Россия «навсегда» потеряла Европу как крупнейшего покупателя энергоресурсов.

«А не наоборот: Европа потеряла Россию как своего крупнейшего поставщика энергоносителей, чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене? Большое достижение!» — написал Ульянов в «Твиттере».

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинял США в двойных стандартах в энергетической политике. Он указывал, что на внутреннем рынке Соединенных Штатов газ недорогой, а Европе его продают по завышенным ценам.

В Белом доме отвергают утверждения о попытках нажиться на поставках СПГ в Европу. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, на самом деле США увеличили поставки газа в Европу, чтобы помочь ей

подготовиться к зиме. В этом году ЕС смог заполнить подземные хранилища «более чем на 95%», отмечали в ЕК. При этом там предупредили, что весной 2023 года обеспечить запасы будет сложнее.

На фоне санкций против России поставки газа в Европу резко сократились. Это привело к скачку цен на топливо и электроэнергию.

В начале октября ЕС ввел против России восьмой пакет санкций, который предусматривает в том числе введение потолка цен на нефть. Планируется, что лимит введут с 5 декабря нынешнего года для нефти и 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов. Относительно предельной цены договориться пока не удается. В ЕС также обсуждают ограничение цен на газ. Российские власти предупредили об отказе поставлять энергоресурсы государствам, одобрившим потолок цен.