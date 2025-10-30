 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Breaking Defense узнал о нехватке у США 300 истребителей

Breaking Defense: у США не хватает 300 истребителей в рамках плана на 10 лет
Согласно плану на десять лет, ВВС США нужно на 300 истребителей больше, чем есть на данный момент
Фото: Michael Dodge / Getty Images
Фото: Michael Dodge / Getty Images

Военно-воздушным силам (ВВС) США для выполнения глобальных обязательств в течение следующих десяти лет необходимо пополнить парк истребителей почти на 300 единиц, сообщает Breaking Defense со ссылкой на план ВВС, представленный конгрессу США.

Как пишет портал, это масштабное расширение планов закупок может оказаться неосуществимым из-за ограничений в финансировании и производстве.

В новом плане на десять лет для выполнения положений Временного стратегического руководства по обороне страны администрации США нужны 1558 боевых истребителей. Это почти на 300 единиц больше прогнозируемого количества — 1271 истребитель на 2026 финансовый год. План подписал министр ВВС Трой Мейнк.

Отмечается, что ведомство будет «закупать самолеты в объеме, обеспечивающем формирование полноценной боевой мощи».

Целевой показатель 1369 единиц может быть достигнут «к началу 2030-х», но в отчете предупреждают, что из-за конкурирующих потребностей в модернизации финансирование необходимого производства может оказаться неподъемным.

Производитель истребителей Gripen собрался открыть завод на Украине
Политика
Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию по итогам визита в компанию Saab в Линчепинге, Швеция, 22 октября 2025 года, где они обсудили сотрудничество в области обороны

Boeing может увеличить производство истребителей F-15EX до 24 единиц в год к 2027 финансовому году. При наличии дополнительного финансирования этот показатель может возрасти до 36 самолетов. Но действующая программа поставки, предусматривающая выпуск 129 самолетов, уже отстает от графика на девять месяцев, как указано в документе ВВС.

Lockheed Martin теоретически способна производить до 100 истребителей F-35 для ВВС США ежегодно к 2030 году. Это потребует значительной перестройки производственных процессов и создаст дополнительное финансовое и производственное давление на компанию. Для реализации этого плана Lockheed Martin придется изменить свои приоритеты в пользу Пентагона, что может негативно сказаться на выполнении заказов для иностранных клиентов.

На сегодняшний день, согласно данным Breaking Defense, производственные мощности Lockheed Martin составляют 156 истребителей в год, с возможностью увеличения до 165 единиц. В будущем парк ВВС планируется пополнить истребителями шестого поколения F-47 и новыми беспилотниками, которые будут поддерживать пилотируемые истребители.

В США 1 октября наступил шатдаун — приостановка работы правительства. В подобных условиях продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Около 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.

27 октября глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае продолжения шатдауна американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате зарплаты к 15 ноября.

За два дня до этого Пентагон сообщил о получении анонимного пожертвования в размере $130 млн для выплаты компенсаций военным во время шатдауна.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
истребители США ВВС США
Материалы по теме
Производитель истребителей Gripen собрался открыть завод на Украине
Политика
Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster
Политика
Bloomberg узнал о плане Турции купить подержанные истребители Eurofighter
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 18:44
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Бойцы нацгвардии США пройдут подготовку по борьбе с беспорядками Политика, 20:15
Breaking Defense узнал о нехватке у США 300 истребителей Политика, 20:07
Сотрудники за несколько лет украли у World Athletics €1,5 млн Спорт, 20:05
Госдума во втором чтении одобрила отработки для студентов-медиков Общество, 20:05
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В Саудовской Аравии сообщили об отказе Месси в контракте перед ЧМ-2026 Спорт, 19:49
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму Политика, 19:39
Брат Галкина подал иск к Life из-за статьи о его бизнесе Общество, 19:34
Продажа «красивых» номеров на «Госуслугах». Что с ценами сейчас Авто, 19:30
Правление «Газпрома» одобрило сокращение инвестпрограммы в 2026 году Бизнес, 19:23
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Глава МО Бельгии заявил, что НАТО не стремится воевать с Россией Политика, 19:12
МИД Украины ответил на идею России пустить СМИ в районы окружения ВСУ Политика, 19:05