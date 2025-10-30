Breaking Defense узнал о нехватке у США 300 истребителей

Breaking Defense: у США не хватает 300 истребителей в рамках плана на 10 лет

Согласно плану на десять лет, ВВС США нужно на 300 истребителей больше, чем есть на данный момент

Фото: Michael Dodge / Getty Images

Военно-воздушным силам (ВВС) США для выполнения глобальных обязательств в течение следующих десяти лет необходимо пополнить парк истребителей почти на 300 единиц, сообщает Breaking Defense со ссылкой на план ВВС, представленный конгрессу США.

Как пишет портал, это масштабное расширение планов закупок может оказаться неосуществимым из-за ограничений в финансировании и производстве.

В новом плане на десять лет для выполнения положений Временного стратегического руководства по обороне страны администрации США нужны 1558 боевых истребителей. Это почти на 300 единиц больше прогнозируемого количества — 1271 истребитель на 2026 финансовый год. План подписал министр ВВС Трой Мейнк.

Отмечается, что ведомство будет «закупать самолеты в объеме, обеспечивающем формирование полноценной боевой мощи».

Целевой показатель 1369 единиц может быть достигнут «к началу 2030-х», но в отчете предупреждают, что из-за конкурирующих потребностей в модернизации финансирование необходимого производства может оказаться неподъемным.

Boeing может увеличить производство истребителей F-15EX до 24 единиц в год к 2027 финансовому году. При наличии дополнительного финансирования этот показатель может возрасти до 36 самолетов. Но действующая программа поставки, предусматривающая выпуск 129 самолетов, уже отстает от графика на девять месяцев, как указано в документе ВВС.

Lockheed Martin теоретически способна производить до 100 истребителей F-35 для ВВС США ежегодно к 2030 году. Это потребует значительной перестройки производственных процессов и создаст дополнительное финансовое и производственное давление на компанию. Для реализации этого плана Lockheed Martin придется изменить свои приоритеты в пользу Пентагона, что может негативно сказаться на выполнении заказов для иностранных клиентов.

На сегодняшний день, согласно данным Breaking Defense, производственные мощности Lockheed Martin составляют 156 истребителей в год, с возможностью увеличения до 165 единиц. В будущем парк ВВС планируется пополнить истребителями шестого поколения F-47 и новыми беспилотниками, которые будут поддерживать пилотируемые истребители.

В США 1 октября наступил шатдаун — приостановка работы правительства. В подобных условиях продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Около 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.

27 октября глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае продолжения шатдауна американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате зарплаты к 15 ноября.

За два дня до этого Пентагон сообщил о получении анонимного пожертвования в размере $130 млн для выплаты компенсаций военным во время шатдауна.