Суд передал государству 63 квартиры экс-владельцев «Макфы»

В конце января вступило в силу решение о взыскании денежных средств в пользу государства. Однако у ответчиков осталась задолженность. Минобороны попросило передать их квартиры на нужды ВС России. Суд заявление удовлетворил

Михаил Юревич (Фото: Анатолий Колушенко / Global Look Press)

Центральный районный суд Челябинска накануне постановил передать для нужд Минобороны 63 квартиры экс-владельцев «Макфы», сообщила пресс-служба суда.

Накануне там рассмотрели заявление Генпрокуратуры об изменении способа исполнения решения от 23 января, которое уже вступило в силу.

В конце января по иску заместителя Генпрокурора, в частности, к экс-главе Челябинской области Михаилу Юревичу, его отцу Валерию Юревичу, а также экс-гендиректору «Макфы», экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову взыскали в пользу государства денежные средства и обратили взыскание на долю в уставном капитале предприятия.

Суд установил, что после принятых судебными приставами мер за ответчиками сохранилась задолженность в размере 18 млрд 866 млн руб. Должники являются собственниками 63 квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах, уточнила пресс-служба.

«Из Министерства обороны России поступило обращение о передаче указанных квартир для нужд вооруженных сил страны в целях дальнейшего предоставления их военнослужащим», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры, изменил способ исполнения решения от 23 января, изменив предмет исполнения в виде взыскания с должников денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений.

Определение суда в законную силу не вступило.

Михаил Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах. В мае 2024-го активы производителя макарон «Макфа», бенефициаром которого он был, национализировали по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство посчитало деятельность компании «коррупционной», поскольку Юревич и другой бенефициар, бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, занимались бизнесом, будучи представителями власти.

Речь шла об изъятии акций «Макфы», управляющей компании «Агромакфа», «Смака», Первого хлебокомбината, «Челябинскоблгаза», «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа», управляющей компании «Медиа-Центр» и других.

В ходе проверки установили, что Юревич и Белоусов «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», говорится в иске. Управляли активами они через родственников и доверенных лиц. Так, Юревич переоформил активы на своих родителей и сына, а также товарища и делового партнера Белоусова. Тот, в свою очередь, вовлек в «криминальную схему номинального владения коррупционными активами» свою супругу, дочь и ее мужа, а также тещу.