 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Посол России назвал приглашение в сенат США «провокацией»

Посол России Дарчиев назвал приглашение в сенат США от Линдси Грэма провокацией
Сюжет
Военная операция на Украине
Сенатор Грэм заявлял о намерении пригласить посла России Дарчиева на слушания в конгресс по вопросу о «похищенных» украинских детях. Дипломат напомнил, что Киев распространял недостоверные сведения об этих несовершеннолетних
Александр Дарчиев
Александр Дарчиев (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Россия рассматривает как провокацию идею пригласить ее на слушания в американский конгресс по вопросу «похищения» украинских детей, заявил посол страны в США Александр Дарчиев.

Ранее The Hill сообщил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Брайан Шатц хотят провести в подкомитете сената по ассигнованиям на государственные, зарубежные операции и связанные с ними программы слушания по вопросу «похищения» украинских детей. Сенаторы заявили, что собираются пригласить на них Дарчиева.

«Рассматриваем данную инициативу, за которой стоит известный русофоб Л. Грэм, продвигающий законопроект о признании России «государством-спонсором терроризма» под фальшивым предлогом «похищения» украинских детей, как явную провокацию, предпринятую по заказу режима в Киеве для прикрытия совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения, включая стариков, женщин и несовершеннолетних», — говорится в комментарии российского дипломата.

Дмитриев анонсировал встречу конгрессменов США и представителей Думы
Политика
Анна Паулина Луна и&nbsp;Кирилл Дмитриев

Дарчиев напомнил позицию России о том, что Украина приводит недостоверные сведения, говоря о тысячах «украденных» детей. Он указал, что во время второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня Киев предоставил перечень разыскиваемых родственниками детей, в котором было 339 имен. «При этом треть перечня на поверку оказалась не в полной мере достоверной. Многие дети, включенные в него, никогда не были на территории России, достигли совершеннолетия и уже вернулись к своим семьям», — отметил Дарчиев.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Дарчиев Линдси Грэм Сенат США Украина Дети
Александр Дарчиев фото
Александр Дарчиев
дипломат, посол России в США
14 мая 1960 года
Материалы по теме
Минэнерго Украины заявило об ударах по энергетической инфраструктуре
Общество
Трамп сообщил о договоренностях с Си по Украине
Политика
Telegraph узнал, сколько молодых украинцев покинули страну с конца лета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Прокурор Парижа отчиталась о поисках украденных из Лувра экспонатов Общество, 11:05
Россияне в III квартале скупили рекордный объем золотых слитков и монет Инвестиции, 11:04
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Кадровый голод в продажах: как найти менеджера на «рынке кандидата»Подписка на РБК, 10:56
В России вырос лимит страховки по долгосрочным вкладам Экономика, 10:56
Трамп заявил, что иногда сторонам конфликта нужно дать сражаться Политика, 10:52
Axios узнал, что Белый дом нашел способ платить военным в обход конгресса Политика, 10:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Акции ЛУКОЙЛа выросли на новости о покупателе зарубежных активов Инвестиции, 10:44
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 10:43
Песков сообщил об отсутствии планов провести разговор Путина и Трампа Политика, 10:43
В Одессе начали заколачивать досками памятник Пушкину Политика, 10:41
Иномарки массово подорожали в преддверии нового утильсбора. Модели и цены Авто, 10:37
Пропавшая в Ленобласти девушка уехала в Карелию под влиянием мошенников Общество, 10:36