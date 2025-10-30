Посол России назвал приглашение в сенат США «провокацией»

Сенатор Грэм заявлял о намерении пригласить посла России Дарчиева на слушания в конгресс по вопросу о «похищенных» украинских детях. Дипломат напомнил, что Киев распространял недостоверные сведения об этих несовершеннолетних

Александр Дарчиев (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Россия рассматривает как провокацию идею пригласить ее на слушания в американский конгресс по вопросу «похищения» украинских детей, заявил посол страны в США Александр Дарчиев.

Ранее The Hill сообщил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Брайан Шатц хотят провести в подкомитете сената по ассигнованиям на государственные, зарубежные операции и связанные с ними программы слушания по вопросу «похищения» украинских детей. Сенаторы заявили, что собираются пригласить на них Дарчиева.

«Рассматриваем данную инициативу, за которой стоит известный русофоб Л. Грэм, продвигающий законопроект о признании России «государством-спонсором терроризма» под фальшивым предлогом «похищения» украинских детей, как явную провокацию, предпринятую по заказу режима в Киеве для прикрытия совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения, включая стариков, женщин и несовершеннолетних», — говорится в комментарии российского дипломата.

Дарчиев напомнил позицию России о том, что Украина приводит недостоверные сведения, говоря о тысячах «украденных» детей. Он указал, что во время второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня Киев предоставил перечень разыскиваемых родственниками детей, в котором было 339 имен. «При этом треть перечня на поверку оказалась не в полной мере достоверной. Многие дети, включенные в него, никогда не были на территории России, достигли совершеннолетия и уже вернулись к своим семьям», — отметил Дарчиев.