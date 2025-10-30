Американская АСА напомнила о запрете ядерных испытаний после слов Трампа
США юридически обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил «РИА Новости» исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями (АСА) Дарел Кимбалл.
«Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии», — отметил Кимбалл.
США подписали ДВЗЯИ, но не ратифицировали его. Страна приняла односторонний мораторий на испытание ядерного оружия в 1990-м — тогда же это сделал СССР.
Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. Однако в 2023-м страна отозвала ратификацию как раз из-за американской позиции отказа от ратификации.
С момента начала действия моратория ни США, ни Россия ядерных испытаний не проводили. Их совершали Индия, Пакистан, КНДР.
Комментарий эксперта последовал за поручением президента Дональда Трампа в ночь на 30 октября в адрес Пентагона: «немедленно» начать процесс испытаний ядерного оружия «на равной основе» с другими странами.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт