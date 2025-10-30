Американская АСА напомнила о запрете ядерных испытаний после слов Трампа

США юридически обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил «РИА Новости» исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями (АСА) Дарел Кимбалл.

«Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии», — отметил Кимбалл.

США подписали ДВЗЯИ, но не ратифицировали его. Страна приняла односторонний мораторий на испытание ядерного оружия в 1990-м — тогда же это сделал СССР.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. Однако в 2023-м страна отозвала ратификацию как раз из-за американской позиции отказа от ратификации.

С момента начала действия моратория ни США, ни Россия ядерных испытаний не проводили. Их совершали Индия, Пакистан, КНДР.