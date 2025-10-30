FT: США продолжили втайне платить взносы в ВТО после ее критики

FT узнала, что США продолжили втайне платить взносы в ВТО

Вашингтон после восьмимесячной паузы тайно перевел $25 млн долга по взносам США в ВТО, несмотря на критику организации. ВТО сняла с США «административные меры»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Администрация президента Дональда Трампа после восьмимесячной паузы тайно погасила $25 млн долга по членским взносам США во Всемирную торговую организацию (ВТО), пишет Financial Times (FT).

Издание ознакомилось с письмом к сотрудникам ВТО, в котором говорится, что США больше не подпадают под действие «административных мер». Официальный представитель Белого дома подтвердил факт платежа, ноне уточнил сумму перевода, говорится в материале.

Ранее Вашингтон объявил о пересмотре своих обязательств в отношении финансирования международных организаций, в том числе ВТО и ОСЭР — организации сотрудничества и экономического развития (англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD). США заморозили регулярные платежи по этим счетам.

В марте ВТО ввела в отношении США так называемые «административные меры» после неуплаты взносов за 2024 год. В годовом отчете ВТО за декабрь прошлого года говорится, что речь идет о $25,7 млн.

Несмотря на резкую публичную критику ВТО и заявление о ее «беззубости», США продолжили практическое участие в технической и административной работе организации, говорится в материале. Эксперты отмечают, что оплата взносов также говорит о желании США сохранять рычаги влияния на организацию.

«Переход Вашингтона в ВТО — это не жест веры, это кормушка. Цель — не возрождение, а контроль», — заявил профессор геополитики и стратегии в швейцарской бизнес-школе IMD Саймон Эвенетт.

Управляющий директор консалтинговой компании Goyder Джордж Ридделл, отметил, что взносы США «смягчат некоторые бюджетные ограничения ВТО», приведшие к сокращению помощи правительствам развивающихся стран. Однако он подчеркнул, что «позиция правительства США в отношении ВТО остается неоднозначной».

Ранее глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявил, что пошлины США нанесли международной торговле самый серьезный за последние 80 лет ущерб.