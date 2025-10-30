 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

FT узнала, что США продолжили втайне платить взносы в ВТО

FT: США продолжили втайне платить взносы в ВТО после ее критики
Вашингтон после восьмимесячной паузы тайно перевел $25 млн долга по взносам США в ВТО, несмотря на критику организации. ВТО сняла с США «административные меры»
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Администрация президента Дональда Трампа после восьмимесячной паузы тайно погасила $25 млн долга по членским взносам США во Всемирную торговую организацию (ВТО), пишет Financial Times (FT).

Издание ознакомилось с письмом к сотрудникам ВТО, в котором говорится, что США больше не подпадают под действие «административных мер». Официальный представитель Белого дома подтвердил факт платежа, ноне уточнил сумму перевода, говорится в материале.

Ранее Вашингтон объявил о пересмотре своих обязательств в отношении финансирования международных организаций, в том числе ВТО и ОСЭР — организации сотрудничества и экономического развития (англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD). США заморозили регулярные платежи по этим счетам.

В марте ВТО ввела в отношении США так называемые «административные меры» после неуплаты взносов за 2024 год. В годовом отчете ВТО за декабрь прошлого года говорится, что речь идет о $25,7 млн.

Китай подал новую жалобу в ВТО на «запугивание и принуждение» США
Экономика
Штаб-квартира Всемирной торговой организации

Несмотря на резкую публичную критику ВТО и заявление о ее «беззубости», США продолжили практическое участие в технической и административной работе организации, говорится в материале. Эксперты отмечают, что оплата взносов также говорит о желании США сохранять рычаги влияния на организацию.

«Переход Вашингтона в ВТО — это не жест веры, это кормушка. Цель — не возрождение, а контроль», — заявил профессор геополитики и стратегии в швейцарской бизнес-школе IMD Саймон Эвенетт.

Управляющий директор консалтинговой компании Goyder Джордж Ридделл, отметил, что взносы США «смягчат некоторые бюджетные ограничения ВТО», приведшие к сокращению помощи правительствам развивающихся стран. Однако он подчеркнул, что «позиция правительства США в отношении ВТО остается неоднозначной».

Ранее глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявил, что пошлины США нанесли международной торговле самый серьезный за последние 80 лет ущерб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
пошлины США ВТО
Материалы по теме
Россия решила обжаловать в ВТО углеродный механизм Евросоюза
Политика
Китай подал новую жалобу в ВТО на «запугивание и принуждение» США
Экономика
Глава ВТО спрогнозировала спад торговли между США и Китаем на 80%
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
FT узнала, что США продолжили втайне платить взносы в ВТО Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Является ли старт нового сезона НХЛ худшим в карьере Овечкина Спорт, 00:02
Аудиторы выявили 600 км автодорог, поврежденных при строительстве М12 Бизнес, 00:02
«Газпром» стал лидером рейтинга крупнейших компаний России РБК 500 Бизнес, 00:02
Рейтинг крупнейших компаний РБК 500: что он говорит об экономикеПодписка на РБК, 00:00
«Радиостанция Судного дня» передала в эфире слово «тормомозг» Политика, 29 окт, 23:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Bloomberg раскрыл, чего Вашингтон ждет от Сербии из-за NIS Политика, 29 окт, 23:30
Бои в фавелах: жители и эксперты о смертоносной операции полиции в Рио Политика, 29 окт, 23:22
FT назвала три сценария, как США могут атаковать Венесуэлу Политика, 29 окт, 23:15
Азербайджан ликвидировал офис Би-би-си и отозвал аккредитацию журналистов Политика, 29 окт, 23:12
Politico узнал о блокировке Венгрией заявления ЕС о вторжении метеозондов Политика, 29 окт, 22:59
Депутаты смягчили реформу медобразования ко второму чтению Политика, 29 окт, 22:49
В Дубне депутата от «Единой России» сняли с должности за видео с матом Политика, 29 окт, 22:40