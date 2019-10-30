В Анкаре заявили о задержании сторонников Асада по согласованию с Россией

В Анкаре заявили о задержании сторонников Асада по согласованию с Россией

Инцидент произошел в районе города Рас-эль-Айн. В Минобороны Турции не уточнили обстоятельства случившегося

Фото: Emrah Gurel / AP

Министерство обороны Турции сообщило о задержании в районе занятого сирийского города Рас-эль-Айн 18 человек, связанных с правительством президента Башара Асада. В официальном Twitter военного ведомства они называются «элементами режима».

В сообщении турецкого Минобороны утверждается, что данный вопрос был согласован с Россией.

В Анкаре не уточнили обстоятельства задержания. Также нет информации, идет ли речь о военнослужащих сирийской правительственной армии. Сирийское правительственное агентство SANA данное сообщение не комментировало.

Ранее говорилось о столкновениях между сирийскими и турецкими отрядами в районе Рас-эль-Айна. В Минобороны России при этом заявляли о выполнении достигнутых ранее договоренностей.

Вечером 29 октября глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе курдских отрядов из зоны безопасности на границе Сирии и Турции. В Минобороны также добавили, что правительственная армия Сирии уже выставила 84 пограничные заставы в районах Камишлия и Кобани.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрия Боренкова, российская военная полиция с 23 октября патрулирует территории в 10-километровой зоне безопасности на границе Сирии и Турции.