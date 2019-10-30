В Анкаре заявили о задержании сторонников Асада по согласованию с Россией

Министерство обороны Турции сообщило о задержании в районе занятого сирийского города Рас-эль-Айн 18 человек, связанных с правительством президента Башара Асада. В официальном Twitter военного ведомства они называются «элементами режима».
В сообщении турецкого Минобороны утверждается, что данный вопрос был согласован с Россией.
В Анкаре не уточнили обстоятельства задержания. Также нет информации, идет ли речь о военнослужащих сирийской правительственной армии. Сирийское правительственное агентство SANA данное сообщение не комментировало.
Ранее говорилось о столкновениях между сирийскими и турецкими отрядами в районе Рас-эль-Айна. В Минобороны России при этом заявляли о выполнении достигнутых ранее договоренностей.
Вечером 29 октября глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе курдских отрядов из зоны безопасности на границе Сирии и Турции. В Минобороны также добавили, что правительственная армия Сирии уже выставила 84 пограничные заставы в районах Камишлия и Кобани.
По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрия Боренкова, российская военная полиция с 23 октября патрулирует территории в 10-километровой зоне безопасности на границе Сирии и Турции.