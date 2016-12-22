Путин призвал жестко пресекать «попытки нечистой игры» во время выборов

Президент России заверил, что все изменения в избирательной системе страны всегда были направлены на укрепление демократических механизмов

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Любые попытки «нечистой игры» и искажения волеизъявления россиян при проведении выборов должны «жестко пресекаться». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и руководителями региональных избиркомов, передает ТАСС.

«Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании. Любое незаконное вторжение в ход выборов в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться», — сказал Путин на прошедшей в Кремле встрече.

Он особо указал на необходимость защиты избирательного процесса как от внутреннего вмешательства, так и от внешнего, «со стороны других государств».

​Президент отметил также, что избирательная система России постоянно совершенствуется, но любые изменения в ней всегда были направлены на укрепление демократических механизмов.

«Любые изменения в избирательной системе должны укреплять принципы открытости, честности и прозрачности всего выборного процесса, его независимости», — подчеркнул Путин, отметив, что благодаря работе ЦИК выборы стали востребованы россиянами, которые воспринимают их как свое «естественное, необходимое участие в жизни государства».

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова заверила, что сотрудники избиркомов всех уровней «воодушевлены», так как все время чувствуют поддержку главы государства.