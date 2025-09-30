Как страны Европы усиливают цифровой контроль за гражданами

Швейцарцы на референдуме одобрили идею перехода на цифровые паспорта (e-ID). Почему эта идея вызвала волну критики и как обстоят дела с цифровым контролем в других европейских странах, разбирался РБК

Фото: eid.admin.ch

Власти Швейцарии готовятся заменить бумажные удостоверяющие личность документы электронной идентификационной системой (e-ID). Парламент страны утвердил соответствующий законопроект еще в декабре 2024-го, а в минувшие выходные по этому вопросу прошел общенациональный референдум. В итоге идею электронных паспортов поддержали 50,39% голосовавших, что, как подчеркивает Blick, показывает высокий уровень скепсиса швейцарцев относительно цифровизации.

Как отмечает Швейцарское общество радиовещания и телевидения (SRF), на прошедшем 28 сентября голосовании победу сторонникам e-ID обеспечили большие города. «За» проголосовали семь крупнейших кантонов страны — Цюрих, Во, Женева, Люцерн, Цуг, Фрибург, Тичино, а также густонаселенный полукантон Базель-Штадт. При этом полукантон Базель-Ланд проголосовал против, как и 17 остальных регионов страны. В итоге перевес сторонников идеи электронных паспортов составил всего чуть более 21 тыс. голосов (1 384 549 человек проголосовали «за», 1 363 283 — «против»). Содиректор бернской Ассоциации содействия прикладным социальным исследованиям GFS Лукас Голдер назвал результаты референдума «вотумом недоверия» правительству. Он отметил, что скептицизм преобладал в сельской местности и среди малообеспеченных групп населения.

Для чего будут нужны швейцарские e-ID

Переход на электронные паспорта обсуждался в Швейцарии уже давно. Финальная цель правительства заключается в создании единой цифровой экосистемы, благодаря которой граждане смогут взаимодействовать с государством и получать услуги в режиме онлайн. Процесс идет не слишком гладко. На референдуме 2021 года швейцарцы большинством голосов — 64% — отклонили предложение о введении электронной идентификации; его противники утверждали, что система недостаточно защищена. После этого правительство (Федеральный совет) разработало новую концепцию e-ID, которая была представлена как более безопасная и в итоге одобрена на плебисците.

Базой, которую оснастят в тестовом режиме функциями e-ID, выступит приложение — электронный кошелек Swiyu. Изначально предполагалось, что система e-ID в случае одобрения на референдуме будет запущена приблизительно в третьем квартале 2026 года. Однако, возможно, это произойдет позже, отмечает Blick. Дело в том, что на прошлой неделе глава небольшой либертарианской партии Mass-Voll Николя Римольди совместно с представителями других общественных движений подал жалобу в Федеральный верховный суд, в которой указал, что связанная с правительством телекоммуникационная компания Swisscom пожертвовала 30 тыс. швейцарских франков на кампанию в поддержку e-ID. Представитель правой Швейцарской народной партии, имеющей крупнейшую фракцию в нижней палате швейцарского парламента, Нильс Фихтер, также заявил о «несанкционированной агитации» со стороны Swisscom. Согласно швейцарскому законодательству, контролируемые правительством компании обязаны быть политически нейтральными и не вмешиваться в голосование. Верховный суд пока не вынес решения.

Во многом скепсис относительно e-ID связан с тем, что швейцарцы опасаются чрезмерной информированности властей об их действиях в цифровом пространстве. Публикация Neue Zürcher Zeitung (NZZ), посвященная этой теме, вышла под провокационным заголовком «Придется ли мне в будущем проходить идентификацию на порносайтах?». Ее авторы объясняют, что с помощью e-ID пользователи смогут подтверждать свою личность в Сети — например, чтобы оформить подписку на приложение, открыть банковский счет или приобрести алкоголь в онлайн-магазинах. При этом алгоритм электронного идентификатора гарантирует, что ни компании, ни органы власти не смогут отслеживать, для каких именно целей пользователи используют свой e-ID в Сети; специалисты называют такое свойство системы unlinkability (англ. «неотслеживаемость»). Что же касается сайтов с порнографическими материалами, то все будет зависит от того, какие правила введут конкретные провайдеры, отмечает NZZ. На сегодняшний день швейцарское законодательство запрещает им предоставлять доступ пользователям младше 16 лет. Однако многие с легкостью это обходят, ставя галочку в поле «мне больше 18 лет».

Что с цифровыми удостоверениями в Европе

В Евросоюзе еще в начале 2024 года вступил в силу так называемый закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), обязывающий все интернет-платформы принимать меры для защиты граждан от нелегального контента, товаров и услуг. На практике DSA позволяет Еврокомиссии запускать расследование в отношении платформ, нарушивших это требование, а в случае их вины штрафовать в размере до 6% от годового оборота.

Что касается цифровых паспортов, то в 2014 году Еврокомиссия предложила так называемую электронную систему идентификации eIDAS с целью обеспечить юридическое признание электронных подписей и документов на территории всего блока. С 2021 года в ЕС доступны электронные удостоверения личности; eID-карты с функцией электронного подтверждения личности действуют в странах блока и Европейской экономической зоны. К этой системе подключены 25 стран ЕС — за исключением Дании, которая использует собственное приложение цифровой идентификации и аутентификации MitID, и Ирландии, которая выдает Irish passport card.

Одновременно в ЕС прорабатывается идея сервиса, с помощью которого европейцы могли бы получать доступ ко всем госуслугам в режиме онлайн без угрозы утечки личных данных. В 2024 году было одобрено внедрение так называемого европейского кошелька цифровой идентификации — EUDI Wallet. В этом приложении можно хранить и предъявлять цифровые удостоверения личности (электронную версию национального паспорта или ID-карты), а также другие документы (водительские права, дипломы и сертификаты об образовании). К 2026 году каждая страна ЕС должна предложить как минимум одну версию своего цифрового кошелька, разработанную по единым стандартам. Примечательно, что к проекту планируют подключить не только Норвегию и Исландию, которые не входят в блок, но и Украину. При этом подключение к EUDI Wallet планируется на добровольной основе. К тому же пользователи этого сервиса смогут сами выбирать, какими данными они готовы делиться.

Тем не менее споры в Европарламенте на этот счет не утихают. Противники электронных удостоверений уверены, что Брюссель намерен таким образом лишить граждан права на частную жизнь, отмечает Euronews. Авторы и сторонники инициативы, напротив, считают, что EUDI Wallet позволит уберечь европейцев от незаконного сбора персональных данных.

Новые меры цифрового контроля вводят сейчас и власти Великобритании. 25 июля в Соединенном Королевстве вступил в силу закон «О безопасном интернете» — The Online Safety Act 2023 (the Act), направленный на защиту детей от вредоносного контента (порнография, а также материалы, связанные с расстройствами пищевого поведения и суицидом). Теперь британские пользователи проходят возрастную верификацию, прежде чем получить доступ к сайтам с потенциально вредным содержанием. Некоторые платформы запрашивают у пользователей для проверки возраста фото, другие предлагают загрузить подтверждающий возраст документ, например паспорт или водительские права.

Кроме того, 26 сентября премьер-министр Кир Стармер объявил о планах введения электронного удостоверения личности Britcard. Эта мера направлена прежде всего на борьбу с нелегальной миграцией, поскольку цифровой документ будет необходимо предъявлять при устройстве на работу. «Благодаря электронному удостоверению личности работать в нашей стране нелегально станет сложнее, наши границы станут надежнее», — отметил Стармер. Обладатели цифрового паспорта смогут также пользоваться специальными сервисами, например для оплаты коммунальных счетов. Как и в Швейцарии, предполагается, что все данные и сервисы будут привязаны к электронному кошельку.

Пока идея Britcard находится в проработке — в ближайшее время правительство намерено начать общественную дискуссию и только в начале 2026-го — внести соответствующий законопроект в парламент. Сами электронные удостоверения, в соответствии с заявлением Стармера, вступят в силу в случае одобрения в июле 2029 года. Опрошенные The Guardian эксперты по кибербезопасности отмечают, что Britcard представляет собой «огромную мишень для хакерских атак», поскольку все данные будут храниться в одном приложении. А левые активисты, в том числе движение Liberty, настаивают, что цифровые удостоверения личности могут стать основой «кошмарной системы слежки».