Raytheon получила контракт на более чем $5 млрд на поставку БПЛА Coyote

Министерство обороны США заключило крупный контракт с американской компанией Raytheon на поставку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) модели Coyote, сообщает Пентагон. Общая сумма сделки превышает $5 млрд.

Согласно условиям контракта, Raytheon, базирующаяся в Тусоне, штат Аризона, обязуется поставить Пентагону интегрированную систему вооружения, включающую стационарные и мобильные пусковые установки с различным вооружением и радиолокационными станциями. Общая стоимость контракта составляет 5 039 629 681 доллар.

Пентагон объявил, что выполнение контракта будет завершено к сентябрю 2033 года, что свидетельствует о долгосрочном сотрудничестве, направленном на укрепление национальной безопасности.

Raytheon — американская военно-промышленная компания, производящая оружие и военную технику, включая системы ПВО Patriot и крылатые ракеты «Томагавк», ПЗРК «Стингер», а также карманные рации и GPS-навигаторы. Она входит в тройку крупнейших производителей оружия в США, с более 90% доходов от военных заказов. В 2020 году компания объединилась с другой, став Raytheon Technologies, а в 2023 году переименована в RTX Corporation.

Материал дополняется