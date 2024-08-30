Каковы шансы восходящей звезды японской политики возглавить правительство

В сентябре правящая партия Японии выберет нового лидера, он же станет новым премьером. На пост претендуют с дюжину человек, включая восходящую звезду японской политики — 43-летнего Синдзиро Коидзуми. Подробнее — в статье РБК

Синдзиро Коидзуми (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Почему в правящей партии меняется руководство

В середине августа премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что не станет выдвигаться на сентябрьских выборах председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), а значит, после них уйдет в отставку и с поста главы кабинета. Победитель партийных выборов, которые проводятся каждые три года, автоматически станет премьер-министром.

Кисида возглавил ЛДПЯ в сентябре 2021 года. В начале октября он официально вступил в должность премьер-министра, но обозреватели сразу выразили опасение, что он продержится недолго и Японию снова ожидает период «премьерства вращающихся дверей» (так окрестили период с 2006 по 2012 год, когда в Японии сменились шесть премьер-министров). С лета 2022 года партию начали один за другим сотрясать скандалы. 8 июля во время предвыборного митинга в Наре был застрелен экс-премьер Синдзо Абэ, возглавлявший ЛДПЯ в 2012–2020 годах. Убийца Тэцуя Ямагами заявил, что тем самым мстил Церкви объединения — религиозной секте, которая была основана в Южной Корее, но обрела многочисленных последователей за рубежом, в том числе в Японии. Ямагами рассказал, что, когда он был ребенком, его овдовевшая мать вступила в секту и отдала ей большую часть семейного состояния. Свое решение убить Абэ он объяснил связями политика с Церковью объединения. Последующее расследование вскрыло многолетние контакты секты не только с Абэ и его семьей, но и со всей верхушкой либерал-демократов.

Кисида очистил правительство от однопартийцев, попавшихся на этих связях, и инициировал иск о роспуске Церкви объединения (судебный процесс продолжается до сих пор). Но рейтинги партии и самого премьера продолжили падение. А в ноябре 2023 года вокруг ЛДПЯ разразился новый скандал — члены крупнейшей партийной «фракции Абэ» были пойманы на присваивании частных пожертвований в пользу ЛДПЯ. На подобном попались и более мелкие фракции, а общая сумма не задекларированных партией пожертвований составила около ¥970 млн ($6,7 млн).

За скандалом последовали громкие отставки в правительстве и партии, в отношении нескольких депутатов были возбуждены уголовные дела, ряд крупнейших фракций расформированы. Но это не спасло рейтинги правительства Кисиды: в июле 2024 года они упали до 15,5% — рекордно низкого уровня с 2012 года. Лишь 10% японских избирателей заявили, что хотели бы, чтобы Кисида сохранил пост премьер-министра. 14 августа он заявил о своем уходе из политики. «Первый и самый очевидный шаг, который покажет, что Либерально-демократическая партия меняется, — это мой уход в отставку», — пояснил политик.

Кто претендует на пост лидера

В борьбу за должность председателя ЛДПЯ планируют вступить почти дюжина политиков, среди которых как видные партийные функционеры, и прежде баллотировавшиеся на этот пост, так и представители молодого поколения. В первой категории, в частности, 67-летний Сигэру Исиба, успевший сменить несколько правительственных должностей — от министра обороны (2007–2008) до министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014–2016). Он участвовал в выборах председателя ЛДПЯ в 2008, 2012, 2018 и 2020 годах и пообещал, что нынешняя попытка станет последней. Другие представители старой гвардии — 61-летний министр цифрового развития Таро Коно (ранее возглавлял МИД и Минобороны), 63-летняя министр экономической безопасности Санаэ Такаити, 71-летняя глава МИДа Йоко Камикава и 63-летний генеральный секретарь кабинета Йосимаса Хаяси.

Один из наиболее заметных кандидатов из второй категории — 43-летний Синдзиро Коидзуми, младший сын Дзюнъитиро Коидзуми, премьера в 2001–2006 годах. До прихода в большую политику Коидзуми-младший окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке, работал в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (признан в России нежелательной организацией), а затем стал секретарем у своего отца-премьера. В 2009 году, когда Коидзуми-старший ушел из политики, Синдзиро получил его депутатский мандат и стал представлять один из избирательных округов префектуры Канагава (ее значительная часть входит в столичную агломерацию Большой Токио).

В 2019 году он получил должность в кабинете Абэ, став министром окружающей среды и одним из самых молодых членов правительства со времен Второй мировой войны. Благодаря привлекательной внешности и харизме Коидзуми пользуется высокой популярностью у населения и однопартийцев, его часто приглашают выступать на мероприятиях ЛДПЯ. В отличие от многих других японских политиков Коидзуми уверенно владеет английским и может общаться с мировыми лидерами без переводчика, отмечает аналитический портал The Interpreter. Все это позволяет Коидзуми раз за разом входить в списки политиков, которых японские избиратели хотели бы видеть в качестве премьер-министра.

Способствует тому и пристрастие Коидзуми к эффектным акциям. Женившись на телезвезде Кристел Такигаве, он выступил за введение в стране двойных фамилий, а когда у пары родился ребенок, стал первым членом японского правительства, который ушел в декрет, что большая редкость не только для министров, но и для японских мужчин в целом. Вскоре после назначения министром Коидзуми заявил о желании сделать борьбу с изменением климата «сексуальной», а также призвал к полному отказу от ядерной энергетики из-за аварии на АЭС «Фукусима». «Мы будем обречены, если допустим еще одну ядерную аварию. Мы никогда не знаем, когда у нас произойдет очередное землетрясение», — заявил он в ноябре 2019 года. А в сентябре 2023-го Коидзуми занялся серфингом неподалеку от аварийной АЭС, а также отведал сашими из местной рыбы, чтобы на личном примере показать, что с экологией в регионе все в порядке (месяцем ранее власти начали сбрасывать с «Фукусимы-1» воду, предварительно очищенную от радиоактивных веществ и разбавленную).

Другой представитель молодого поколения в ЛДПЯ — бывший министр экономической безопасности 49-летний Такаюки Кобаяши, первым объявивший о своем намерении баллотироваться в председатели партии. «Я даю это обещание всем членам партии и народу Японии: преобразовать партию во что-то новое, создать общество, в котором люди смогут жить мечтами и надеждами и построить страну, которая сможет вести за собой мир, вместе со всеми вами», — пообещал он на пресс-конференции 19 августа.

Для формального выдвижения кандидату необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере 20 парламентариев от ЛДПЯ. Официально предвыборная кампания начнется 12 сентября, а выборы, в которых примут участие лишь депутаты и члены ЛДПЯ, платящие партийные взносы, пройдут в два тура 27 сентября.

Опрос Nikkei, проведенный среди сторонников ЛДПЯ, свидетельствует о лидерстве Коидзуми. На второй строчке расположился Исиба, за ним — Такаити, Коно и Камикава. Однако говорить о наличии очевидных фаворитов преждевременно, заявил РБК заместитель директора Центра нормотворческих стратегий университета Тама (Токио) и старший советник исследовательского центра Pacific Forum Брэд Глоссерман. По его мнению, скандал с откатами не только привел к роспуску фракций ЛДПЯ, но и изменил расстановку сил внутри партии, бросив тень на некоторых из самых высокопоставленных ее членов. «Как результат — традиционных механизмов принятия решения, кто победит на выборах (обычно это делалось заранее партийными старейшинами, которые также распределяли посты в правительстве в рамках этого процесса), больше не существует. Эта кампания обещает стать одной из самых открытых в истории», — считает эксперт.

Многие ветераны вызывают апатию даже у однопартийцев, однако Коидзуми, несмотря на свою популярность, по японским меркам слишком молод для премьерской должности, продолжает Глоссерман: многие члены ЛДПЯ пока не слишком доверяют ему или не считают, что он заслужил право возглавить партию. Сам Коидзуми вряд ли искренне рассчитывает на победу в нынешней гонке: выборы председателя редко становятся «соревнованием в популярности». Он, вероятно, хочет подготовить японское общество и партию к подобной перспективе в будущем, предположил эксперт.

«Партийные лидеры, такие как [экс-премьер Таро] Асо, по-прежнему будут иметь влияние, даже если оно будет меньше, чем в прошлом. Основные их соображения будут касаться способности партии одержать победу на следующих всеобщих выборах, которые должны состояться в течение года. Оппозиция не очень сильна, поэтому вероятность реальной утраты ЛДПЯ власти крайне низка. Но отдельные депутаты будут беспокоиться о сохранении своих мест и захотят, чтобы [новый] лидер партии завоевал уважение избирателей и помог им заручиться поддержкой на парламентских выборах», — резюмировал Глоссерман.