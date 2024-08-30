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Каковы шансы восходящей звезды японской политики возглавить правительство

43-летний Синдзиро Коидзуми опережает других кандидатов, согласно данным социологов
Каковы шансы Синдзиро Коидзуми возглавить японский кабинет
В сентябре правящая партия Японии выберет нового лидера, он же станет новым премьером. На пост претендуют с дюжину человек, включая восходящую звезду японской политики — 43-летнего Синдзиро Коидзуми. Подробнее — в статье РБК
Синдзиро Коидзуми
Синдзиро Коидзуми (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Почему в правящей партии меняется руководство

В середине августа премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что не станет выдвигаться на сентябрьских выборах председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), а значит, после них уйдет в отставку и с поста главы кабинета. Победитель партийных выборов, которые проводятся каждые три года, автоматически станет премьер-министром.

Кисида возглавил ЛДПЯ в сентябре 2021 года. В начале октября он официально вступил в должность премьер-министра, но обозреватели сразу выразили опасение, что он продержится недолго и Японию снова ожидает период «премьерства вращающихся дверей» (так окрестили период с 2006 по 2012 год, когда в Японии сменились шесть премьер-министров). С лета 2022 года партию начали один за другим сотрясать скандалы. 8 июля во время предвыборного митинга в Наре был застрелен экс-премьер Синдзо Абэ, возглавлявший ЛДПЯ в 2012–2020 годах. Убийца Тэцуя Ямагами заявил, что тем самым мстил Церкви объединения — религиозной секте, которая была основана в Южной Корее, но обрела многочисленных последователей за рубежом, в том числе в Японии. Ямагами рассказал, что, когда он был ребенком, его овдовевшая мать вступила в секту и отдала ей большую часть семейного состояния. Свое решение убить Абэ он объяснил связями политика с Церковью объединения. Последующее расследование вскрыло многолетние контакты секты не только с Абэ и его семьей, но и со всей верхушкой либерал-демократов.

Кисида очистил правительство от однопартийцев, попавшихся на этих связях, и инициировал иск о роспуске Церкви объединения (судебный процесс продолжается до сих пор). Но рейтинги партии и самого премьера продолжили падение. А в ноябре 2023 года вокруг ЛДПЯ разразился новый скандал — члены крупнейшей партийной «фракции Абэ» были пойманы на присваивании частных пожертвований в пользу ЛДПЯ. На подобном попались и более мелкие фракции, а общая сумма не задекларированных партией пожертвований составила около ¥970 млн ($6,7 млн).

За скандалом последовали громкие отставки в правительстве и партии, в отношении нескольких депутатов были возбуждены уголовные дела, ряд крупнейших фракций расформированы. Но это не спасло рейтинги правительства Кисиды: в июле 2024 года они упали до 15,5% — рекордно низкого уровня с 2012 года. Лишь 10% японских избирателей заявили, что хотели бы, чтобы Кисида сохранил пост премьер-министра. 14 августа он заявил о своем уходе из политики. «Первый и самый очевидный шаг, который покажет, что Либерально-демократическая партия меняется, — это мой уход в отставку», — пояснил политик.

Кто претендует на пост лидера

В борьбу за должность председателя ЛДПЯ планируют вступить почти дюжина политиков, среди которых как видные партийные функционеры, и прежде баллотировавшиеся на этот пост, так и представители молодого поколения. В первой категории, в частности, 67-летний Сигэру Исиба, успевший сменить несколько правительственных должностей — от министра обороны (2007–2008) до министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014–2016). Он участвовал в выборах председателя ЛДПЯ в 2008, 2012, 2018 и 2020 годах и пообещал, что нынешняя попытка станет последней. Другие представители старой гвардии — 61-летний министр цифрового развития Таро Коно (ранее возглавлял МИД и Минобороны), 63-летняя министр экономической безопасности Санаэ Такаити, 71-летняя глава МИДа Йоко Камикава и 63-летний генеральный секретарь кабинета Йосимаса Хаяси.

Один из наиболее заметных кандидатов из второй категории — 43-летний Синдзиро Коидзуми, младший сын Дзюнъитиро Коидзуми, премьера в 2001–2006 годах. До прихода в большую политику Коидзуми-младший окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке, работал в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (признан в России нежелательной организацией), а затем стал секретарем у своего отца-премьера. В 2009 году, когда Коидзуми-старший ушел из политики, Синдзиро получил его депутатский мандат и стал представлять один из избирательных округов префектуры Канагава (ее значительная часть входит в столичную агломерацию Большой Токио).

В 2019 году он получил должность в кабинете Абэ, став министром окружающей среды и одним из самых молодых членов правительства со времен Второй мировой войны. Благодаря привлекательной внешности и харизме Коидзуми пользуется высокой популярностью у населения и однопартийцев, его часто приглашают выступать на мероприятиях ЛДПЯ. В отличие от многих других японских политиков Коидзуми уверенно владеет английским и может общаться с мировыми лидерами без переводчика, отмечает аналитический портал The Interpreter. Все это позволяет Коидзуми раз за разом входить в списки политиков, которых японские избиратели хотели бы видеть в качестве премьер-министра.

Способствует тому и пристрастие Коидзуми к эффектным акциям. Женившись на телезвезде Кристел Такигаве, он выступил за введение в стране двойных фамилий, а когда у пары родился ребенок, стал первым членом японского правительства, который ушел в декрет, что большая редкость не только для министров, но и для японских мужчин в целом. Вскоре после назначения министром Коидзуми заявил о желании сделать борьбу с изменением климата «сексуальной», а также призвал к полному отказу от ядерной энергетики из-за аварии на АЭС «Фукусима». «Мы будем обречены, если допустим еще одну ядерную аварию. Мы никогда не знаем, когда у нас произойдет очередное землетрясение», — заявил он в ноябре 2019 года. А в сентябре 2023-го Коидзуми занялся серфингом неподалеку от аварийной АЭС, а также отведал сашими из местной рыбы, чтобы на личном примере показать, что с экологией в регионе все в порядке (месяцем ранее власти начали сбрасывать с «Фукусимы-1» воду, предварительно очищенную от радиоактивных веществ и разбавленную).

Другой представитель молодого поколения в ЛДПЯ — бывший министр экономической безопасности 49-летний Такаюки Кобаяши, первым объявивший о своем намерении баллотироваться в председатели партии. «Я даю это обещание всем членам партии и народу Японии: преобразовать партию во что-то новое, создать общество, в котором люди смогут жить мечтами и надеждами и построить страну, которая сможет вести за собой мир, вместе со всеми вами», — пообещал он на пресс-конференции 19 августа.

Как падающие рейтинги вынудили премьера Японии объявить об отставке
Политика
Фумио Кисида

Для формального выдвижения кандидату необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере 20 парламентариев от ЛДПЯ. Официально предвыборная кампания начнется 12 сентября, а выборы, в которых примут участие лишь депутаты и члены ЛДПЯ, платящие партийные взносы, пройдут в два тура 27 сентября.

Опрос Nikkei, проведенный среди сторонников ЛДПЯ, свидетельствует о лидерстве Коидзуми. На второй строчке расположился Исиба, за ним — Такаити, Коно и Камикава. Однако говорить о наличии очевидных фаворитов преждевременно, заявил РБК заместитель директора Центра нормотворческих стратегий университета Тама (Токио) и старший советник исследовательского центра Pacific Forum Брэд Глоссерман. По его мнению, скандал с откатами не только привел к роспуску фракций ЛДПЯ, но и изменил расстановку сил внутри партии, бросив тень на некоторых из самых высокопоставленных ее членов. «Как результат — традиционных механизмов принятия решения, кто победит на выборах (обычно это делалось заранее партийными старейшинами, которые также распределяли посты в правительстве в рамках этого процесса), больше не существует. Эта кампания обещает стать одной из самых открытых в истории», — считает эксперт.

Многие ветераны вызывают апатию даже у однопартийцев, однако Коидзуми, несмотря на свою популярность, по японским меркам слишком молод для премьерской должности, продолжает Глоссерман: многие члены ЛДПЯ пока не слишком доверяют ему или не считают, что он заслужил право возглавить партию. Сам Коидзуми вряд ли искренне рассчитывает на победу в нынешней гонке: выборы председателя редко становятся «соревнованием в популярности». Он, вероятно, хочет подготовить японское общество и партию к подобной перспективе в будущем, предположил эксперт.

«Партийные лидеры, такие как [экс-премьер Таро] Асо, по-прежнему будут иметь влияние, даже если оно будет меньше, чем в прошлом. Основные их соображения будут касаться способности партии одержать победу на следующих всеобщих выборах, которые должны состояться в течение года. Оппозиция не очень сильна, поэтому вероятность реальной утраты ЛДПЯ власти крайне низка. Но отдельные депутаты будут беспокоиться о сохранении своих мест и захотят, чтобы [новый] лидер партии завоевал уважение избирателей и помог им заручиться поддержкой на парламентских выборах», — резюмировал Глоссерман.

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