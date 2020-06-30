Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
30 июня
- Явка, по данным ЦИК на утро 30 июня, составила 45,7%, проголосовали более 49 млн граждан. Самая высокая явка зарегистрирована в Чечне (75,8%), а также Туве, Брянской Тамбовской и Кемеровской областях.
- На 14:00 мск явка на электронное голосование превысила 91%.
- В Кремле считают, что многодневное голосование показывает свою эффективность. Накануне в Совете Федерации выступили с идеей расширить подобную практику и использовать ее в дальнейшем, так как в условиях эпидемии она позволяет избежать скопления людей на участках.
- Правозащитная организация «Голос» сообщила, что с момента начала голосования получила 1587 обращений. Почти половина из них — 682 сообщения — содержит признаки нарушений, считают в организации. Обращения содержат жалобы на деятельность избирательных комиссий, принуждение к голосованию, незаконную агитацию и так далее.
Нарушения
- В Санкт-Петербурге от работы отстранены два члена УИК № 505 после публикации изданием «Фонтанка.ру» видеозаписи, где они наполняют урну для голосования бумажными листами. По словам представителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григория Марголина-Каганского, ящик с бюллетенями опечатан, голосование в него не производится, 28 июня после обращения избиркома в правоохранительные органы начата проверка.
- Журналист Павел Лобков сообщил, что проголосовал на выборах дважды — онлайн и на избирательном участке. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что по данному факту будут приняты меры, а самого Лобкова ждут «соответствующие санкции» за административное правонарушение, так как голосовать повторно запрещено (ст. 5.22 КоАП). Вечером 25 июня полиция начала проверку. В МВД добавили, что действия могут быть квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса — ст. 142.2 (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования), ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и ст. 213 (хулиганство).
- Похожая ситуация произошла с представителем движения «Голос» Василием Вайсенбергом, который зарегистрировался на дистанционное голосование и получил бюллетень, когда пришел на участок. По словам Булаева, ему не стоило провоцировать членов избирательных комиссий. 26 июня Вайсенберга пригласили в полицию для дачи объяснений.
- Голоса попытавшихся проголосовать на обычных участках будут учтены только один раз, заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. «По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома», — сказал Ермолов ТАСС. Зампредседателя Общественной палаты Москвы и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что председатели обеих участковых комиссий уже отстранены. «В отношении провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены административная и уголовная ответственность», — заявил глава Мосгоризбиркома.
- Гражданка России Яэль Ильински, живущая в Израиле, сообщила «МБХ Медиа», что смогла проголосовать трижды: электронным способом, а также в диппредставительствах в Тель-Авиве и Хайфе («Ни там, ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронное голосование, и никак это не проверяют», — приводится ее цитата в новости). Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что за такие действия грозит уголовное преследование. Она также отметила, что в комиссии исходят из того, что граждане поведут себя добросовестно и не будут совершать подобные действия.
- В КПРФ увидели «признаки фальсификации» при голосовании «надомников» в московском районе Раменки — коммунисты заметили расхождение данных в ведомостях УИК 2771 и соответствующих сведений ТИК. По данным УИК, на 27 июня было выдано 34 бюллетеня для надомного голосования, а по данным ТИК на 26 июня — 393. Первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин обратился в ЦИК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. Мосгоризбирком уже начал проверку.
29 июня
- Явка, по данным на утро 29 июня, составила 37,2%.
- К 21:00 мск явка на электронное голосование превысила 88,32%, проголосовали более 1 млн человек.
- ВЦИОМ представил данные экзитполов, согласно которым 76% опрошенных поддержали поправки. Результаты экзитполов обычно запрещено публиковать в день голосования и за пять дней до него, но голосование по внесению поправок в Конституцию регулируется отдельным законом и не подпадает под это правило. В опросе ВЦИОМ приняли участие 163,1 тыс. человек в 25 регионах, согласились раскрыть информацию о своем выборе 70,6%.
- Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила РИА «Новости», что публикация экзитполов не нарушает закона, но ЦИК просила не обнародовать их до конца голосования. «К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные exit poll, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию. Других рычагов у нас, к сожалению, нет», — отметила Памфилова.
- В Кремле считают, что публикацию экзитполов до завершения голосования «может способствовать повышению информированности населения». Но вопрос, была ли допустима публикация ВЦИОМом экзитполов на голосовании по Конституции, следует адресовать Центризбиркому, сказал Дмитрий Песков.
- «Голос» обнародовала приказ главы рязанского отделения МЖД Сергея Дмитрова о мобилизации сотрудников на голосование: «В целях выполнения гражданского долга каждого работника железнодорожного транспорта обязываю руководителей структурных подразделений проанализировать сложившуюся ситуацию и принять все меры по активному участию в голосовании». В РЖД сообщили, что приказ был «инициативой регионального руководства» и в данный момент он отозван.
28 июня
- По данным Центризбиркома, по состоянию на утро 28 июня проголосовали 30 млн 917 тыс. 512 человек (включая дистанционное голосование). Явка составила 28,46%. Больше всего граждан проголосовали в Туве — явка составила 41,98%. Меньше всего — 22,45% — в Хабаровском крае.
- На утро 28 июня в ЦИК поступило 4870 жалоб на возможные нарушения. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, значительная их часть касается дистанционного голосования, также проверяются обращения, связанные с отсутствием камер при надомном голосовании, и с тем, что члены УИК не проверяют паспортов у голосующих.
- В ЦИК сообщили о DDoS-атаке на сайт «Конституция2020.рф» из-за рубежа, предположительно с территорий Великобритании и Сингапура.
- Явка на утро 27 июня составила 19,49% с учетом электронного голосования.
- Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил о попытке атаки на систему онлайн-голосования через сервис наблюдателя. Сбоя в системе не произошло, все голоса онлайн-избирателей будут учтены.
- Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что голосование по поправкам в Конституцию идет активно и без серьезных нарушений. Сенатор обратил внимание на отсутствие на некоторых участках необходимого объема информационных материалов. При этом Клишас уточнил, что санитарные правила соблюдаются везде.
- ЦИК зарегистрировала 105 жалоб на возможное принуждение к голосованию с использованием админресурса. Большая часть таких обращений получена из Москвы и Санкт-Петербурга, также есть жалобы из Кировской области, Ставропольского края и Марий Эл.
- По данным ЦИК, к этому дню зарегистрированы более 500 тыс. наблюдателей за голосованием.
26 июня
- К 18:00 26 июня у ЦИК все еще нет данных о явке в регионах (на сайте комиссии опубликовали только данные о количестве проголосовавших за 25 июня). Член ЦИК Евгений Шевченко подтвердил РБК, что данные о явке будут готовы на следующий день. «Люди [из избиркомов] работают до восьми, девяти, десяти часов вечера. Понятно, что не успевают собрать», — уточнил он.
- К 19:30 явка на электронном голосовании суммарно по Москве и Нижнему Новгороду составила 66%, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
- К электронному голосованию не допущено почти 2 тыс. сомнительных учетных записей, рассказал Венедиктов. По его словам, из этого числа успели проголосовать 547 москвичей. Это личные кабинеты, которые были зарегистрированы после 5 июня, когда регистрация была закрыта.
- Чтобы простимулировать голосование, власти запустили программу «Миллион призов». С 26 июня пользователям стали приходить уведомления о выигрыше (такое сообщение получил корреспондент РБК): «Поздравляем! Код <...> выиграл». Начисленные баллы пользователь после активации может использовать для расчетов в магазинах и кафе, например, в кафе «Пушкин», ресторане «Турандот», сети «Снежная королева», в «Азбуке вкуса», «Дикси», а также в столичных музеях, к примеру в Музее истории ГУЛАГа. Некоторых крупнейших розничных компаний Москвы, например X5 Retail Group, в списке, доступном на сайте программы, нет.
- На сайт ЦИК идет DDoS-атака, сообщили журналистам в Центризбиркоме.
25 июня
- 25 июня проголосовали, включая дистанционное электронное голосование, более 10 млн человек, или 9,2% от числа избирателей.
- Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты заявил, что «принудиловка», накрутка явки и сбои при учете голосов недопустимы, а важнейшей задачей должны стать достоверные и легитимные результаты голосования.
- Избирательные участки открылись по всей стране, но в некоторых городах не с 8:00 по местному времени, как это бывает в дни обычных голосований. Корреспондент РБК в городе Кимры Тверской области не смогла проголосовать на своем участке утром, так как УИК, согласно опубликованному расписанию, начинает работу в 15:00. На участке расписание назвали «устаревшим», а информацию ложной. «Мы уже поменяли объявление, где указали, что работаем с 8 до 20. Информация пришла к нам просто поздно, мы просто физически не успели поправить расписание», — сообщили РБК в УИК 408.
- Председатель комиссии Еврейской автономной области опровергла сообщения о том, что в регионе не везде открылись избирательные участки. По ее словам, часть входов в участки «подмыло» из-за продолжительных дождей, но все они открылись вовремя.
- Проголосовать онлайн смогут только жители Москвы и Нижегородской области, заранее подавшие заявление. Они голосуют на портале 2020og.ru. Утром некоторые пользователи столкнулись с тем, что не могли зайти на сайт. В ЦИК сбой в работе сайта объяснили пиковой нагрузкой.
- Явка на электронное голосование в Москве и Нижегородской области составила к 21:50 более 46% от числа зарегистрировавшихся (более 551,8 тыс. бюллетеней).
- По данным ЦИК на 25 июня, досрочно проголосовали порядка 86,5 тыс. человек, находящихся на кораблях и в труднодоступной местности.
Процедура голосования
- Голосование будет проходить неделю — до 1 июля включительно. 1 июля объявлен выходной день.
- Участки в дни голосования будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.
- Помимо избирательных участков голосование проходит на дому, а в Москве и Нижегородской области есть возможность проголосовать и онлайн. Заявки на участие в онлайн-голосовании подали более 1,3 млн человек. Если пользователь подал заявление, но потом передумал голосовать онлайн, он может прийти на свой участок 1 июля.
- 213 участков открыты на предприятиях с непрерывным циклом работы. Около 2 тыс. участков создано в местах временного пребывания.
За какие поправки предлагается проголосовать
Помимо прочего, поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов. В Основном законе будут прописаны полномочия Госсовета, появится ряд социальных норм, в том числе индексация пенсий, будет закреплено понятие брака исключительно как союза мужчины и женщины. Также в Основном законе будет прописана возможность действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры еще на два срока.
Голосовать можно только за весь пакет изменений. Вопрос один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ответить можно «да» или «нет».
Подробнее о списке поправок — в материале РБК.