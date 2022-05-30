Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. О каких продвижениях российских военных сообщают в Минобороны — в инфографике РБК *

Как утверждают в Минобороны, средствами поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, а нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено. Также военные оказывают поддержку силам ДНР и ЛНР.

28 мая в Минобороны сообщили о взятии под контроль города Красный Лиман (Лиман). Он находится в 60 км к Северо-Западу от Донецка, в Краматорском районе, недалеко от Славянска. Накануне о его взятии сообщили в штабе ДНР. 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка (в ЛНР). Позднее он сообщил, что к вечеру 29 мая в городе было очищено от мин около 70% жилого сектора.

25 мая Минобороны сообщило о завершении мероприятий по разминированию и демилитаризации морского порта Мариуполя. Порт начал функционировать в повседневном режиме.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Мариуполя, включая территорию завода «Азовсталь». По данным Минобороны, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов ВСУ и полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской). Ранее в тот же день Шойгу заявил о близости к завершению операции по освобождению ЛНР.

Бои за Мариуполь шли практически с самого начала военной операции. О взятии города Шойгу докладывал Путину еще 21 апреля — на тот момент, по словам министра, на территории завода «Азовсталь» укрывались «остатки формирований националистов». Путин назвал штурм завода нецелесообразным, приказал его отменить, а территорию завода заблокировать.

Читайте на РБК Pro Pro Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию Инструкции Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи Pro Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Статьи Pro Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения Статьи Pro Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Статьи Pro Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Статьи Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования

11 апреля Минобороны сообщило, что российские танковые экипажи взяли село Каменка. В ведомстве отметили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Танкистам после боя вручили госнаграды.

30 марта Минобороны сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, пояснили в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить операцию по освобождению Донбасса, сообщили военные. Сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях было анонсировано по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины.

15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Также военные ранее сообщали, что установили контроль над Мелитополем, Бердянском, Васильевкой (Запорожская область), аэродромом Чернобаевка под Херсоном, городом Энергодар и Запорожской АЭС.

Подразделения народной милиции ЛНР с середины марта ведут бои в районе Северодонецка, а также уничтожили украинский укрепрайон в районе Попасной.

Также ведомство сообщало о разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

30 мая в Минобороны сообщили об артиллерийском ударе по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве, в результате него была уничтожена военная техника, в том числе более 15 танков и боевых машин пехоты. С начала операции уничтожены 183 украинских самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотника, 325 ЗРК, 3323 танка и других бронемашин, а также другая техника.

В военном ведомстве сообщали, что в ходе первого этапа спецоперации были уничтожены ВМС Украины, выведена из строя большая часть авиации.

По сообщениям Минобороны, в операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Так, 21 марта говорилось об уничтожении с их помощью подземных хранилищ украинских авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине Ивано-Франковской области. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» 24 марта была уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом.

8 апреля Минобороны опровергло причастность к ракетной атаке на вокзал в Краматорске. В ведомстве заявили, что на этот день огневых задач у российской армии в этом городе не было, а тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены у вокзала и снимки которых опубликовали очевидцы, применяются именно украинскими военными. Краматорск находится под контролем Украины.

3 апреля ведомство назвало провокацией опубликованные фото и видео, «якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области». Кадры, о которых идет речь, стали появляться в ночь на 3 апреля. Фотографы иностранных агентств Reuters и AFP начали публиковать снимки с телами людей в гражданской одежде на улицах города. В Минобороны утверждают, что за то время, что населенный пункт находился под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал.

В Минобороны 2 раза сообщали о потерях в ходе военной операции. По последней информации на 25 марта погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены.