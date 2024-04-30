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В Казахстане задержали бывшего главу МВД по делу о беспорядках

Экс-главу МВД Казахстана задержали по делу о беспорядках в 2022 году
Задержание Ерлана Тургумбаева связано с расследованием дела о массовых беспорядках в стране, произошедших в январе 2022 года. Его подозревают в злоупотреблении властью

В Казахстане задержали бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, сообщает Генеральная прокуратура республики. Задержание экс-министра связано с расследованием дела о массовых беспорядках, произошедших в январе 2022 года.

«29 апреля экс-министр внутренних дел Тургумбаева Е.З. был задержан в рамках статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса РК за злоупотребление властью и служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК РК)», — говорится в сообщении ведомства.

Там также сказали, что в деле есть сведения, составляющие государственную тайну.

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В марте Тургумбаев был допрошен в рамках расследования дел против силовиков, связанных «с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам».

Президент Касым-Жомарт Токаев уволил главу МВД в феврале 2022 года, Тургумбаев стал советником Токаева.

В январе 2022 года в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ, переросшие в массовые беспорядки. В сентябре прошлого года дело было возбуждено против бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Самата Абиша, который приходится родным племянником экс-президенту Нурсултану Назарбаеву. После беспорядков он лишился поста. В марте этого года Абиша приговорили к восьми годам лишения свободы условно. Агентство КазТАГ сообщало, что до «январских событий» племянника Назарбаева «неофициально называли в числе главных претендентов на пост президента Казахстана».

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Теги
Елена Чернышова
Казахстан МВД массовые беспорядки
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