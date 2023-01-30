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На сирийско-иракской границе обстреляли колонну грузовиков

На границе Сирии и Ирака обстреляли колонну иранских грузовиков
Обстрелу подверглась колонна из 25 иранских грузовиков; по одним данным, они перевозили оружие, по другим — продовольствие

Группа грузовиков была обстреляна неопознанными самолетами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака, сообщает Jerusalen Post.

Нападение произошло в деревне Аль-Хари вблизи города Абу-Камаль. Телеканал Al Hadath передает, что колонна состояла из 25 грузовиков, первой группе из четырех машин удалось пересечь пропускной пункт. Огонь был открыт, когда подъезжала вторая группа. В результате есть пострадавшие.

По данным Al Arabiya, изначально автомобили следовали из Ирана; канал пишет, что в них перевозили оружие. В сообщении говорится, что на минувшей неделе из Ирака прибыли как минимум два подобных конвоя, которые доставили груз в город Эль-Маядин на востоке Сирии, предназначенный «лояльным Тегерану группировкам».

При этом источники Al Mayadeen сообщают, что иранские грузовики везли продовольствие — муку и рис.

Нападение произошло на следующий день после того, как Минобороны Ирана сообщило об атаке трех дронов на производственный военный комплекс в Исфахане. Два из них были сбиты. Военные назвали удар неудачным: он привел к незначительным повреждениям крыши цеха. Позднее взрывы произошли еще на нескольких иранских заводах, которые связывают с оборонным комплексом страны.

Телеканал Al Arabya со ссылкой на источники передавал, что за ударом могут стоять Соединенные Штаты, их целью был склад баллистических ракет. По данным WSJ, к произошедшему причастен также Израиль.
 

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