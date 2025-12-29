 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Заявления Трампа и Зеленского после переговоров. Полное видео с переводом

Появилось видео на русском заявлений Трампа и Зеленского после переговоров
Мирный план по Украине
Военная операция на Украине

Заявления Трампа и Зеленского после переговоров. Полное видео с переводом
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели более чем двухчасовые переговоры. Встреча прошла в имении Трампа Маро-а-лаго во Флориде. Стороны обсуждали положения встречного мирного плана, который выдвинули Европа и Украина в ответ на предложения России и США. По итогам переговоров Трамп и Зеленский дали пресс-конференцию, на котором рассказали о переговорах.

Как прошла встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Авторы
Теги
Персоны
Захар Усачев, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
