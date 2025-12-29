Заявления Трампа и Зеленского после переговоров. Полное видео с переводом
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели более чем двухчасовые переговоры. Встреча прошла в имении Трампа Маро-а-лаго во Флориде. Стороны обсуждали положения встречного мирного плана, который выдвинули Европа и Украина в ответ на предложения России и США. По итогам переговоров Трамп и Зеленский дали пресс-конференцию, на котором рассказали о переговорах.
