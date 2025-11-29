Kan узнал о вывозе из Израиля украинским самолетом военной техники США

Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 накануне прибыл в израильский аэропорт Бен-Гурион из ОАЭ. Там его загрузили американскими военными грузовиками и оборудованием, сообщает Kan со ссылкой на данные о полете.

Впоследствии из Израиля самолет вернулся обратно в ОАЭ. По пути он совершил кратковременную остановку в Грузии.

Самолет с бортовым номером ADB355F был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh и большим количеством военного оборудования.

