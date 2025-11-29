 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Kan узнал о вывозе из Израиля украинским самолетом военной техники США

Kan: украинский Ан-124 вывез из Израиля американскую военную технику

Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 накануне прибыл в израильский аэропорт Бен-Гурион из ОАЭ. Там его загрузили американскими военными грузовиками и оборудованием, сообщает Kan со ссылкой на данные о полете.

Впоследствии из Израиля самолет вернулся обратно в ОАЭ. По пути он совершил кратковременную остановку в Грузии.

Самолет с бортовым номером ADB355F был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh и большим количеством военного оборудования.

Материал дополняептся

Анастасия Луценко
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 29 ноя, 23:54 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 29 ноя, 23:54
Жительница Белгородской области пострадала при атаке беспилотников Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
WP рассказала об одном из самых опасных моментов президентства Зеленского Политика, 00:06
Минобороны сообщило о 21 сбитом дроне над тремя регионами и Черным морем Политика, 29 ноя, 23:48
Kan узнал о вывозе из Израиля украинским самолетом военной техники США Политика, 29 ноя, 23:39
Во Франции пенсионер разбил яйцо о голову лидера партии Ле Пен Политика, 29 ноя, 23:16
Сергей Брин подарил акции на $1 млрд фонду борьбы с болезнью Паркинсона Бизнес, 29 ноя, 23:00
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 29 ноя, 23:00
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 29 ноя, 22:46
NYT рассказала, как увольнение Ермака может ослабить Зеленского Политика, 29 ноя, 22:44
Венесуэла назвала запрет США на полеты аморальным актом агрессии Политика, 29 ноя, 22:32
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 29 ноя, 22:23
На 92-м году жизни умерла журналист Лидия Чешкова Общество, 29 ноя, 22:07
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 29 ноя, 22:05