Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ узнала, что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk

WSJ: Уиткофф предложил Украине просить Трампа вместо Tomahawk об отсрочке пошлин
Сюжет
Военная операция на Украине
Киеву следует просить у Трампа не горстку дальнобойных ракет, а гарантию, что в течение десяти лет против Украины не введут пошлины, посоветовал Уиткофф. Трамп говорил, что не намерен продавать Tomahawk для Украины
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил властям Украины вместо просьбы о дальнобойных ракетах Tomahawk добиваться освобождения от пошлин на 10 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Что хорошего может дать горстка ракет?», — пересказывает WSJ его аргументацию.

По данным издания, Уиткофф пояснил Киеву, что отсрочка пошлин гарантировала бы дополнительные стимулы для украинской экономики.

Уиткофф не подтвердил и не опроверг информацию WSJ. «Я занимаюсь заключением сделок. Вот почему я здесь. Мы продолжаем стучаться в дверь и выдвигать свои идеи», — сказал он.

Экс-помощник Байдена сравнил пошлины Трампа с вторжением в Россию зимой
Политика
Дональд Трамп

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — американская высокоточная крылатая ракета средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Предназначена для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Может развивать скорость до 885 км/ч, радиус удара — 1250–2500 км.

Украинские власти пытались добиться одобрения Трампом поставок Tomahawk. Президент США первоначально допускал эту возможность, но накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый в октябре исключил возможность отправки.

По сведениям WSJ, на решение Трампа повлиял российский президент Владимир Путин. Он рассказал, что отправка ракет Tomahawk приведет к эскалации и «убедил его не поддерживать передачу». Путин во время разговора «повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный», сообщал Кремль.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Стив Уиткофф Украина США Tomahawk
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
