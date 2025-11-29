WSJ узнала, что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk

Киеву следует просить у Трампа не горстку дальнобойных ракет, а гарантию, что в течение десяти лет против Украины не введут пошлины, посоветовал Уиткофф. Трамп говорил, что не намерен продавать Tomahawk для Украины

Стив Уиткофф (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил властям Украины вместо просьбы о дальнобойных ракетах Tomahawk добиваться освобождения от пошлин на 10 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Что хорошего может дать горстка ракет?», — пересказывает WSJ его аргументацию.

По данным издания, Уиткофф пояснил Киеву, что отсрочка пошлин гарантировала бы дополнительные стимулы для украинской экономики.

Уиткофф не подтвердил и не опроверг информацию WSJ. «Я занимаюсь заключением сделок. Вот почему я здесь. Мы продолжаем стучаться в дверь и выдвигать свои идеи», — сказал он.

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — американская высокоточная крылатая ракета средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Предназначена для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Может развивать скорость до 885 км/ч, радиус удара — 1250–2500 км.

Украинские власти пытались добиться одобрения Трампом поставок Tomahawk. Президент США первоначально допускал эту возможность, но накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый в октябре исключил возможность отправки.

По сведениям WSJ, на решение Трампа повлиял российский президент Владимир Путин. Он рассказал, что отправка ракет Tomahawk приведет к эскалации и «убедил его не поддерживать передачу». Путин во время разговора «повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный», сообщал Кремль.