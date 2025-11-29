WSJ узнала, что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил властям Украины вместо просьбы о дальнобойных ракетах Tomahawk добиваться освобождения от пошлин на 10 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
«Что хорошего может дать горстка ракет?», — пересказывает WSJ его аргументацию.
По данным издания, Уиткофф пояснил Киеву, что отсрочка пошлин гарантировала бы дополнительные стимулы для украинской экономики.
Уиткофф не подтвердил и не опроверг информацию WSJ. «Я занимаюсь заключением сделок. Вот почему я здесь. Мы продолжаем стучаться в дверь и выдвигать свои идеи», — сказал он.
«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — американская высокоточная крылатая ракета средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Предназначена для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Может развивать скорость до 885 км/ч, радиус удара — 1250–2500 км.
Украинские власти пытались добиться одобрения Трампом поставок Tomahawk. Президент США первоначально допускал эту возможность, но накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый в октябре исключил возможность отправки.
По сведениям WSJ, на решение Трампа повлиял российский президент Владимир Путин. Он рассказал, что отправка ракет Tomahawk приведет к эскалации и «убедил его не поддерживать передачу». Путин во время разговора «повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный», сообщал Кремль.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили