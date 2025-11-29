 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

The Guardian назвала три причины победы ЕС в «спасении» Украины от США

ЕС нашел способ защищать Украину от перемен в позиции Трампа, заметила The Guardian: европейские лидеры признают лидерство США, а затем ненавязчиво меняют американские предложения, чтобы те больше соответствовали нуждам Украины
Стив Уиткофф и Дональд Трамп
Стив Уиткофф и Дональд Трамп (Фото: Elsa / Getty Images)

Евросоюз провел успешную «спасательную операцию» по изменению американского мирного плана, первоначальные условия которого власти Украины сочли невыгодными, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, ЕС хорошо подготовлен к смене позиции США в отношении Украине и теперь сперва приветствует дипломатические усилия президента Дональда Трампа, а потом медленно и учтиво ему препятствуют.

Действиям Европы способствовали три фактора:

  • По-первых, черновик американского плана был «настолько однобоким и содержащим такое количество предписаний» в отношении безопасности Европы, что защитить эти формулировки было невозможно. Вместо поиска альтернативы европейские лидеры существенно переработали американский документ, используя его как отправную точку, чтобы избежать антагонизма с США и не отвергать усилия Трампа.
  • Во-вторых, в администрации президента США были очевидные разногласия, прежде всего между госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Проевропейские конгрессмены усилили позиции, а Вэнс сделал несколько критических замечаний в сторону конгресса. «Существует иллюзия, что простое выделение большего количества денег, оружия или введение дополнительных санкций приблизит победу. Мир не будет достигнут дипломатами-неудачниками или политиками, живущими в мире фантазий. Этого могли бы достичь разумные люди, живущие в реальном мире», — сказал Вэнс. Рубио, как пишет издание, в результате пришлось ходить по «натянутому канату», сохраняя верность Трампу и давая понять сенаторам, что план не был американским (позднее он опроверг эти утверждения).

Bloomberg узнал, когда Европу привлекают к переговорам по мирному плану
Политика

  • В-третьих, европейские страны выступили единым фронтом, несмотря на мелкое соперничество между Францией, Германей и Великобритании о лидерстве, пишет The Guardian. Позицию согласовали после ряда встречи на саммите G20 в ЮАР, саммите ЕС-Африке в Луанде, девятичасовых переговорах в Женеве, встречи в Абу-Даби и видеоконференции «коалиции желающих», куда входят 35 государств.

Первоначально американский мирный план состоял из 28 пунктов, после консультаций с ЕС и Украиной в Женеве документ сократили до 22 пунктов. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским и украинским лидерами, когда мирный план будет на финальной стадии.

Как выяснило Politico, европейским странам еще не представили новую версию мирного плана. «Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет информации», — поделился собеседник издания. По сведениям Bloomberg, европейские страны были отстранены от обсуждения деталей многих аспектов, они участвуют только в двусторонних переговорах, где их вклад необходим на данном этапе, к примеру, при определении гарантий безопасности вместе с США.

Обсуждение архитектуры глобальной системы безопасности невозможно без участия стран Европы, и на каком-то этапе это потребуется, сообщал Кремль.

Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США Евросоюз мирный план
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
