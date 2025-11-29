The Guardian назвала три причины победы ЕС в «спасении» Украины от США
Евросоюз провел успешную «спасательную операцию» по изменению американского мирного плана, первоначальные условия которого власти Украины сочли невыгодными, пишет The Guardian.
Как отмечает издание, ЕС хорошо подготовлен к смене позиции США в отношении Украине и теперь сперва приветствует дипломатические усилия президента Дональда Трампа, а потом медленно и учтиво ему препятствуют.
Действиям Европы способствовали три фактора:
- По-первых, черновик американского плана был «настолько однобоким и содержащим такое количество предписаний» в отношении безопасности Европы, что защитить эти формулировки было невозможно. Вместо поиска альтернативы европейские лидеры существенно переработали американский документ, используя его как отправную точку, чтобы избежать антагонизма с США и не отвергать усилия Трампа.
- Во-вторых, в администрации президента США были очевидные разногласия, прежде всего между госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Проевропейские конгрессмены усилили позиции, а Вэнс сделал несколько критических замечаний в сторону конгресса. «Существует иллюзия, что простое выделение большего количества денег, оружия или введение дополнительных санкций приблизит победу. Мир не будет достигнут дипломатами-неудачниками или политиками, живущими в мире фантазий. Этого могли бы достичь разумные люди, живущие в реальном мире», — сказал Вэнс. Рубио, как пишет издание, в результате пришлось ходить по «натянутому канату», сохраняя верность Трампу и давая понять сенаторам, что план не был американским (позднее он опроверг эти утверждения).
- В-третьих, европейские страны выступили единым фронтом, несмотря на мелкое соперничество между Францией, Германей и Великобритании о лидерстве, пишет The Guardian. Позицию согласовали после ряда встречи на саммите G20 в ЮАР, саммите ЕС-Африке в Луанде, девятичасовых переговорах в Женеве, встречи в Абу-Даби и видеоконференции «коалиции желающих», куда входят 35 государств.
Первоначально американский мирный план состоял из 28 пунктов, после консультаций с ЕС и Украиной в Женеве документ сократили до 22 пунктов. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским и украинским лидерами, когда мирный план будет на финальной стадии.
Как выяснило Politico, европейским странам еще не представили новую версию мирного плана. «Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет информации», — поделился собеседник издания. По сведениям Bloomberg, европейские страны были отстранены от обсуждения деталей многих аспектов, они участвуют только в двусторонних переговорах, где их вклад необходим на данном этапе, к примеру, при определении гарантий безопасности вместе с США.
Обсуждение архитектуры глобальной системы безопасности невозможно без участия стран Европы, и на каком-то этапе это потребуется, сообщал Кремль.
