Трамп помилует бывшего президента Гондураса Эрнандеса
Американский президент Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о помиловании экс-президента Гондураса от консервативной Национальной партии Хуана Орландо Эрнандеса, осужденного за наркоторговлю.
Весной 2024 года коллегия присяжных федерального окружного суда Манхэттена в США признала бывшего президента Гондураса виновным по трем пунктам обвинения, в том числе в незаконном обороте наркотиков. Его приговорили к 45 годам лишения свободы. Брат Эрнандеса Хуан Антонио отбывает пожизненное заключение в США за незаконный оборот кокаина.
«Я полностью помилую бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, с которым, по мнению многих людей, которых я очень уважаю, обошлись очень жестоко и несправедливо», — написал Трамп.
Он добавил, что сегодня Гондурас находится «на пути к большому» политическому и финансовому успеху». Республиканец связал это с предстоящими президентскими выборами в стране. Они пройдут 30 ноября. По данным ЦИК, правом голоса обладают 6,52 млн избирателей.
В Truth Social Трамп выражал надежду, что победу одержит другой кандидат от Национальной партии — Тито Асфура. По словам республиканца, Соединенные Штаты очень доверяют его политике и готовы оказать кандидату «большую поддержку».
«Если он не победит, Соединенные Штаты не будут выбрасывать хорошие деньги на ветер, потому что неправильный лидер может привести страну только к катастрофическим результатам, независимо от того, какая это страна. Тито будет великим президентом, и Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с ним», — написал Трамп.
Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Трампа в том, что он вмешивается во внутренние дела Гондураса и приближающиеся там президентские выборы, заявляя о поддержке одного из кандидатов.
«Фактически, лидер иностранной державы дает прямые рекомендации народу независимой страны, как ему голосовать на выборах. Налицо, конечно, грубое вмешательство в избирательный процесс и внутренние дела суверенного государства», — сказала она.
