США приостановили принятие решений по всем прошениям об убежище
Соединенные Штаты приостановили принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища, сообщил в Х глава службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу.
«USCIS приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и скрининг каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего», — написал он.
О том, что США также приостанавливают выдачу виз для обладателей афганских паспортов, сообщил госсекретарь Марко Рубио в соцсети Х.
«Госдепартамент президента Трампа приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам. У Соединенных Штатов нет более важного приоритета, чем защита нашей страны и нашего народа», — написал он.
Заявление прозвучало на фоне инцидента со стрельбой около Белого дома 27 ноября — были ранены два сотрудника нацгвардии, одна из которых скончалась на следующий день от полученных ран. Стрелка удалось задержать. По данным ФБР, это приезжий из Афганистана, откуда эмигрировал в США в 2021 году.
После этого президент США Дональд Трамп пообещал выдворить всех мигрантов, попавших в США ради убежища.
Материал дополняется
