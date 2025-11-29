США приостановили принятие решений по всем прошениям об убежище

Соединенные Штаты приостановили принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища, сообщил в Х глава службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу.

«USCIS приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и скрининг каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего», — написал он.

О том, что США также приостанавливают выдачу виз для обладателей афганских паспортов, сообщил госсекретарь Марко Рубио в соцсети Х.

«Госдепартамент президента Трампа приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам. У Соединенных Штатов нет более важного приоритета, чем защита нашей страны и нашего народа», — написал он.

Заявление прозвучало на фоне инцидента со стрельбой около Белого дома 27 ноября — были ранены два сотрудника нацгвардии, одна из которых скончалась на следующий день от полученных ран. Стрелка удалось задержать. По данным ФБР, это приезжий из Афганистана, откуда эмигрировал в США в 2021 году.

После этого президент США Дональд Трамп пообещал выдворить всех мигрантов, попавших в США ради убежища.

Материал дополняется