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Политика ,  
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Пентагону не хватило денег на увеличение сил на Ближнем Востоке

Politico: Пентагону США нечем оплатить расширение группировки на Ближнем Востоке
Армия США вынуждена полагаться на резервы и средства, предназначенные для других целей, чтобы оплачивать группировку войск на Ближнем Востоке. Ее перебросили туда незапланированно, а конгресс еще не принял постоянный бюджет
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Пентагон США не получил финансирования на расширение группировки войск на Ближнем Востоке в связи с войной Израиля и ХАМАС, такая ситуация возникла из-за того, что конгресс до сих пор не одобрил бюджет на следующий год. Об этом пишет Politico.

Конгресс одобрил временный бюджет, который действует с начала октября до конца января следующего года, он предусматривает лишь необходимые траты для предотвращения приостановки работы правительства и продолжения социальных выплат. При этом после того, как 7 октября на Ближнем Востоке началась война, Пентагон незапланированно перебросил в регион авианосную группу, истребители, средства ПВО и сотни военнослужащих для поддержки Тель-Авива. Ведомство было вынуждено для этого перенаправить средства, предназначенные на иные цели.

«Мы забираем из резервов», — сообщил представитель Пентагона Крис Шервуд.

Он уточнил, что наращивание сил на Ближнем Востоке и продление срока нахождения в регионе авианосца вынудило командование пересмотреть условия нынешних и будущих операций на основании этой ситуации.

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Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Командование США неоднократно предупреждало о нанесении ущерба боеспособности армии, с которыми связаны временные меры финансирования, которые ограничивают Пентагон в получении нового финансирования. Как отмечает издание, сейчас это особенно тяжело для ведомства, в обязанностях которого помощь не только Израилю, но и Украине.

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс в конце ноября рассказала, что ведомство привыкло избегать проблем при временных бюджетах, но это связано со значительными последствиями. «За это приходится платить. Вы не можете вернуть время вспять. Вы просто не можете», — сказала она. Хикс оценила необходимое сокращение расходов ведомства в связи с временными мерами в $35 млрд.

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Пентагон также указывал, что одобрение конгрессом финансирования необходимо к тому же для помощи Украине и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе — в частности, Тайваню.

Как выяснил NBC News, конгрессмены рассчитывают до конца года принять компромиссный законопроект, учитывающий как запросы Пентагона, так и требования консервативного крыла о финансировании охраны границ.

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