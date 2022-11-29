МИД Литвы: оснований для того, чтобы внести Лободу в список персон нон грата, сейчас нет

МИД Литвы не нашел оснований для того, чтобы не пустить Лободу в страну

МИД Литвы не нашел оснований для того, чтобы внести Светлану Лободу в список нежелательных персон и запретить ей въезд в страну. Вильнюс заявил о таких планах на прошлой неделе, объяснив это «непонятной позицией» певицы по Украине

Светлана Лобода (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

МИД Литвы не нашел правовых оснований для того, чтобы не пускать в страну певицу Светлану Лободу, сообщила пресс-секретарь министра иностранных дел Паулина Левицкайте порталу Delfi.О том, что министерство планирует включить Лободу в список нежелательных лиц из-за ее «непонятной позиции» по Украине, Левицкайте говорила на прошлой неделе.

Теперь Левицкайте пояснила, что процедура возможного включения артиста в список нежелательных лиц была начата после того, как в литовском обществе «возникли вопросы» о будущих концертах Лободы в Литве. У певицы гражданство Украины, поэтому для консультаций МИД Литвы обратился к своим партнерам в Киеве «с просьбой дать оценку публичным заявлениям и позиции певицы перед лицом российской агрессии». Однако «дальнейшее изучение фактов» показало, что нет правовых оснований или объективных данных, позволяющих по законам Литвы включить Лободу в такой список, сообщила Левицкайте.

Телеканал LRT сообщал, что певица вела активную концертную деятельность в России после референдума в Крыму, а 9 мая 2015 года выступала на мероприятии, посвященном победе Советского Союза во Второй мировой войне.

После начала спецоперации России на Украине Лобода уехала из России в Ригу. В ноябре и начале декабря она планирует выступать с концертами в поддержку Украины Литве, в том числе в Клайпеде и Вильнюсе, указывал Delfi. Организаторы концертов после сообщения МИД Литвы о планах внести ее в список нежелательных лиц объявляли о приостановке продажи билетов, однако затем возобновили их продажу.

Планы внести ее в черный список сама Лобода назвала «черным пиаром» и «вбросом». «На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся», — написала она в Telegram.