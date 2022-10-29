Экс-главу погранслужбы Украины заподозрили в махинациях с квартирами

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
В ООН призвали воздерживаться от шагов, угрожающих «зерновой сделке» Политика, 19:17
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 19:15
«Челси» крупно проиграл бывшему клубу своего главного тренера Поттера Спорт, 19:12
Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Сочи Спорт, 18:57
Патрушев заявил о готовности передать 500 тыс. т зерна в бедные страны Политика, 18:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:44
Власти сообщили об ударе ВСУ по коммунальному предприятию в Энергодаре Политика, 18:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гинер прокомментировал включение в санкционные списки Украины Спорт, 18:34
«Ростов» победил «Ахмат» и поднялся на второе место в РПЛ Спорт, 18:30
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 18:28
«Укрэнерго» не исключило принудительного отключения света по всей стране Политика, 18:23
Экс-главу погранслужбы Украины заподозрили в махинациях с квартирами Политика, 18:15
ВСУ атаковали дронами электроподстанцию в Курской области Политика, 18:07
Гогниев назвал неадекватной реакцию Глушакова на замену в игре с «Динамо» Спорт, 18:01
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Экс-главу погранслужбы Украины заподозрили в махинациях с квартирами

Бывшего главу погранслужбы Украины заподозрили в махинациях с жильем для пограничников
По версии следствия, экс-глава погранслужбы Украины вступил в сговор с компанией-застройщиком, получившей выгоду при продаже квартир, которые предназначались для пограничников и их семей
Львов
Львов (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Бывшего руководителя пограничной службы Украины заподозрили в злоупотреблении властью и служебным положением при предоставлении квартир для пограничников и их семей, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Имя подозреваемого не указывается, однако на момент, когда, по версии следствия, произошло преступление, пост главы погранслужбы Украины занимал Петр Цигикал.

Пётр Цигикал
Пётр Цигикал (Фото: Державна прикордонна служба України)

НАБУ и ведущая с ним расследование специализированная антикоррупционная прокуратура указывают, что фигурантами дела также являются начальник отдела капитального строительства погранслужбы Украины и директор неназванной компании-застройщика. Их имена ведомства также не указывают.

По версии следствия, в первом полугодии 2019 года застройщик должен был возвести и предоставить погранслужбе Украины 66 квартир в центре Львова для передачи пограничникам и их семьям. Вместо этого жилье было продано, а директор компании предложила главе ведомства схему, в соответствии с которой пограничникам предоставили квартиры в одном из районов Львовской области.

Экс-глава погранслужбы Украины согласился на это предложение, в результате чего застройщик получил выгоду в размере 10,68 млн грн (около $290 тыс.).

«Следствие имеет доказательства, что должностные лица действовали в сговоре с директором частной компании, изначально осознавая ее невыгодный для госпогранслужбы характер», — отмечается в сообщении.

Петр Цигикал получил пост главы погранслужбы Украины в 2017 году, при бывшем президенте Петре Порошенко. Он был уволен почти сразу после вступления в должность нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. С мая 2019 года руководителем пограничной службы Украины является Сергей Дайнеко.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
злоупотребление полномочиями Госпогранслужба Украины жилье
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
СБУ заявила об аресте в Николаеве сотрудничавших с «РИА Новости» блогеров
Политика
«Ростех» отверг обвинения СБУ в поставках украинских двигателей
Политика
В ЕС допустили разморозку резервов России после восстановления Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter