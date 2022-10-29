Экс-главу погранслужбы Украины заподозрили в махинациях с квартирами

Бывшего главу погранслужбы Украины заподозрили в махинациях с жильем для пограничников

По версии следствия, экс-глава погранслужбы Украины вступил в сговор с компанией-застройщиком, получившей выгоду при продаже квартир, которые предназначались для пограничников и их семей

Львов (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Бывшего руководителя пограничной службы Украины заподозрили в злоупотреблении властью и служебным положением при предоставлении квартир для пограничников и их семей, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Имя подозреваемого не указывается, однако на момент, когда, по версии следствия, произошло преступление, пост главы погранслужбы Украины занимал Петр Цигикал.

Пётр Цигикал (Фото: Державна прикордонна служба України)

НАБУ и ведущая с ним расследование специализированная антикоррупционная прокуратура указывают, что фигурантами дела также являются начальник отдела капитального строительства погранслужбы Украины и директор неназванной компании-застройщика. Их имена ведомства также не указывают.

По версии следствия, в первом полугодии 2019 года застройщик должен был возвести и предоставить погранслужбе Украины 66 квартир в центре Львова для передачи пограничникам и их семьям. Вместо этого жилье было продано, а директор компании предложила главе ведомства схему, в соответствии с которой пограничникам предоставили квартиры в одном из районов Львовской области.

Экс-глава погранслужбы Украины согласился на это предложение, в результате чего застройщик получил выгоду в размере 10,68 млн грн (около $290 тыс.).

«Следствие имеет доказательства, что должностные лица действовали в сговоре с директором частной компании, изначально осознавая ее невыгодный для госпогранслужбы характер», — отмечается в сообщении.

Петр Цигикал получил пост главы погранслужбы Украины в 2017 году, при бывшем президенте Петре Порошенко. Он был уволен почти сразу после вступления в должность нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. С мая 2019 года руководителем пограничной службы Украины является Сергей Дайнеко.