В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
На территории Краснодарского края объявили авиационную опасность, сообщает оперативная служба оповещения по региону в телеграм-канале.
«Существует угроза падения взрывных устройств. Если вы в здании, отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении», — говорится в сообщении.
Также в оповещении призвали граждан в случае падения взрывных устройств звонить по номеру телефона 112.
Ночью 29 сентября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны России.
