В Краснодарском крае объявили авиационную опасность

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

На территории Краснодарского края объявили авиационную опасность, сообщает оперативная служба оповещения по региону в телеграм-канале.

«Существует угроза падения взрывных устройств. Если вы в здании, отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении», — говорится в сообщении.

Также в оповещении призвали граждан в случае падения взрывных устройств звонить по номеру телефона 112.

Ночью 29 сентября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны России.