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В.Путин: Россия не окажется в изоляции
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В.Путин: Россия не окажется в изоляции
Политика, 30 авг 2008, 00:52
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В.Путин: Россия не окажется в изоляции
Из-за событий в Южной Осетии и Абхазии Россия не окажется в изоляции, считает председатель правительства РФ Владимир Путин. Такое мнение российский премьер высказал в интервью немецкой телекомпании ARD, в котором ответил на наиболее актуальные и острые вопросы о конфликте на Кавказе.

"Я считаю, что страна - в данном случае Россия, которая может отстоять честь и достоинство своих граждан, защитить их жизни, исполнить свои международно-правовые обязательства в рамках миротворческого мандата, такая страна не будет в изоляции, чего бы ни говорили в рамках блокового мышления наши партнеры в Европе, либо в Соединенных Штатах. На Европе и Соединенных Штатах мир еще не заканчивается", - сказал В.Путин, передает телеканал "Вести".

По мнению В.Путина, европейские государства ничего не выиграют, обслуживая внешнеполитические интересы США. "Если какие-то государства считают, что они могут пренебрегать личными, национальными интересами, обслуживая внешнеполитические интересы других государств, авторитет таких государств, чем бы они ни объясняли свою позицию, авторитет таких государств будет снижаться. В этой связи, если европейские государства хотят обслуживать внешнеполитические интересы США, то они от этого, на мой взгляд, ничего не выиграют", - считает В.Путин.

Отвечая на вопрос о законности действий российской армии в Южной Осетии, премьер сказал: "Конечно, мы действовали в рамках международного права. Нападение на наши миротворческие посты, убийство наших миротворцев и наших граждан, безусловно, мы восприняли как нападение на Россию. В первые часы боевых действий своими ударами грузинские вооруженные силы убили у нас сразу несколько десятков миротворцев, окружили наш Южный городок - там были Южный и Северный городок миротворцев - окружили танками и начали расстреливать его прямой наводкой. Когда наши солдаты-миротворцы попытались вывести технику из гаражей, был нанесен удар системами "Град". Десять человек, которые зашли в ангар, погибли на месте, сгорели заживо. Затем авиация Грузии нанесла удары по различным точкам Южной Осетии не в Цхинвали, а в центре самой Южной Осетии". "Мы вынуждены были начать подавление пунктов управления огнем, которые находились за зоной боевых действий и за зоной безопасности. Но это были такие точки, откуда управлялись вооруженные силы и откуда по российским войскам и миротворцам наносились удары", - добавил В.Путин.

Отвечая на вопрос о внешней политике Москвы в нынешней международной обстановке, В.Путин сообщил: "Россия не стремится ни к каким обострениям, ни к какому напряжению с кем бы то ни было. Мы хотим добрососедских, партнерских отношений со всеми. Мы не собираемся играть по каким-то особым своим правилам, мы хотим, чтобы все работали по одним и тем же правилам, которые называются - международное право. Мы не хотим, чтобы этими понятиями кто-то манипулировал: в одном регионе мира будем играть по одним правилам, в другом - по другим, только бы это соответствовало нашим интересам. Мы хотим, чтобы были единые правила, которые учитывали бы интересы всех участников международного общения".

Теги: Абхазия , Европа , Кавказ , Путин Владимир Владимирович , Южная Осетия , Цхинвали
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