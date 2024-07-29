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«Ъ» узнал имя вероятного кандидата на место первого зама Лаврова

«Коммерсантъ»: место уволенного замглавы МИДа Титова может занять Небензя
Место уволенного замглавы МИДа Владимира Титова может занять постпред России при ООН Василий Небензя, рассказали источники РБК. Небензя ранее уже был замминистра — с 2013 по 2017 год, — пока не был назначен на нынешнюю должность
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Global Look Press)

Покинувший должность первого замглавы МИДа Владимир Титов может занять пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, тогда как вакантную должность первого замглавы МИДа может занять постпред России при ООН Василий Небензя, рассказали источники «Коммерсанта».

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности ранее сегодня. Он работал в должности замминистра с 2013 года, где курировал административно-кадровые и консульские вопросы, отношения с европейскими странами.

РБК направил запрос официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Василию Небензе 62 года, он находится в системе МИДа с 1983 года. В 1996–2000 годах он был советником, а затем старшим советником постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. Тогда постпредом был нынешний глава МИДа Сергей Лавров. В 2006–2011 годах Небензя занимал пост заместителя постоянного представителя при ВТО в Женеве. С июня 2013 года занимал должность заместителя министра иностранных дел России.

В июле 2017 года Небензя занял место постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке. Одновременно с этим Путин освободил его от должности замминистра. Прошлым российским постпредом был дипломат Виталий Чуркин, он представлял Россию в ООН с апреля 2006 года. 20 февраля 2017 года Чуркин умер в Нью-Йорке. Причиной смерти дипломата стал сердечный приступ.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Валентина Шварцман
МИД Сергей Лавров Владимир Титов Василий Небензя Постпред России при ООН
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