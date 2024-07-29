«Ъ» узнал имя вероятного кандидата на место первого зама Лаврова

Место уволенного замглавы МИДа Владимира Титова может занять постпред России при ООН Василий Небензя, рассказали источники РБК. Небензя ранее уже был замминистра — с 2013 по 2017 год, — пока не был назначен на нынешнюю должность

Василий Небензя (Фото: Global Look Press)

Покинувший должность первого замглавы МИДа Владимир Титов может занять пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, тогда как вакантную должность первого замглавы МИДа может занять постпред России при ООН Василий Небензя, рассказали источники «Коммерсанта».

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности ранее сегодня. Он работал в должности замминистра с 2013 года, где курировал административно-кадровые и консульские вопросы, отношения с европейскими странами.

РБК направил запрос официальному представителю МИД России Марии Захаровой.