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СМИ узнали о плане Индии купить у США комплексы ПВО для защиты Дели
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СМИ узнали о плане Индии купить у США комплексы ПВО для защиты Дели
Политика, 11:08
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СМИ узнали о плане Индии купить у США комплексы ПВО для защиты Дели
Военные Индии считают, что Дели нужно защитить системой ПВО — подобно той, что защищает Москву и Вашингтон, сообщает Times of India. По данным издания, министр обороны согласился с необходимостью покупки систем ПВО у США
Система противовоздушной обороны NASAMS II (Фото: armyrecognition.com)

Индия намерена приобрести у США системы противовоздушной обороны NASAMS II, чтобы укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) столицы страны, Дели. Об этом пишет со ссылкой на источники в оборонной сфере газета Times of India.

По данным издания, Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии, которым руководит министр обороны Индии Нирмала Ситараман, «признал необходимым» покупку элементов этой системы у Вашингтона, а также установил порог для этой сделки примерно в $1 млрд.

Если сделка состоится, то система NASAMS II может стать частью ПВО вокруг Дели и будет защищать город от самолетов, крылатых ракет и беспилотников противника, а также от террористических атак, подобных тем, которые пережили Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 году, пишет издание.

Издание отмечает, что системы ПВО, предназначенные для защиты от атак с воздуха, сейчас имеют Вашингтон, Москва и израильские города. Дели хочет построить у себя их аналог, указывают авторы статьи.

Ракетная система NASAMS II, разработанная норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon, представляет собой распределенную систему противовоздушной обороны, которая предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Индия , комплексы ПВО , ракеты
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