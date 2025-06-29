Нарышкин рассказал о телефонном разговоре с директором ЦРУ

Сергей Нарышкин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что говорил по телефону с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Об этом он заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», — сказал он.

В прошлый раз главы разведок разговаривали по телефону в марте. Тогда они договорились проводить регулярные контакты, которые позволят снизить «конфронтации» между Москвой и Вашингтоном.

В мае Нарышкин сообщил о планах встретиться с главой Рэтклиффом. По его словам, пока их встреча не состоялась.

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