Нарышкин рассказал о телефонном разговоре с директором ЦРУ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что говорил по телефону с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Об этом он заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», — сказал он.
В прошлый раз главы разведок разговаривали по телефону в марте. Тогда они договорились проводить регулярные контакты, которые позволят снизить «конфронтации» между Москвой и Вашингтоном.
В мае Нарышкин сообщил о планах встретиться с главой Рэтклиффом. По его словам, пока их встреча не состоялась.
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