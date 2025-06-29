Трамп вновь призвал прекратить «охоту на ведьм» против Нетаньяху

Трамп вновь призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху и заявил об «охоте на ведьм». Преследование израильского премьера он назвал «пародией на «правосудие»

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Президент США Дональд Трамп призвал прекратить судебные дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В социальной сети Truth Social он заявил, что глава израильского правительства стал жертвой «охоты на ведьм».

«Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху. <...> Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить. «Это пародия на «правосудие», — написал Трамп.

По словам Трампа, сейчас Нетаньяху находится в процессе переговоров о соглашении с палестинским движением ХАМАС, в частности, об освобождении удерживаемых заложников.

Трамп заявил, что Вашингтон «не собирается терпеть» преследование Нетаньяху и назвал его «безумием».

Ранее республиканец призвал прекратить дело о коррупции против Нетаньяху.

В 2024 годe Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и обвинил политика в «преступлениях против человечности и военных преступлениях», заявив, что премьер использовал голод как метод ведения военных действий. Кроме того, в том же году Нетаньяху стал ответчиком в уголовном процессе по делу о коррупции. Его обвинили в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов за помощь в личных и деловых интересах миллиардера.

Судебный процесс над Нетаньяху много раз откладывался с момента его начала в мае 2020 года, поскольку премьер-министр просил об отсрочке из-за войны в Газе и последующего конфликта в Ливане. Неясно, когда будет назначено следующее слушание. Премьер отрицает свою вину.