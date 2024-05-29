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В Нидерландах на пост премьера предложили экс-главу разведки

В Нидерландах на пост премьера выдвинули экс-главу разведки Дика Шуфа
Кандидатуру Дика Шуфа выдвинула коалиция партий. Сейчас он чиновник в Минюсте, ранее возглавлял разведывательную и иммиграционную службы, агентство по борьбе с терроризмом. Уходящий премьер Марк Рютте может стать генсеком НАТО
Дик Шуф
Дик Шуф (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Новое правительство Нидерландов может возглавить бывший глава разведки страны Дик Шуф, его кандидатуру выдвинула коалиция партий, сообщает Reuters.

«Я не связан ни с какой партией, я не выступаю здесь от имени PVV (праворадикальной Партии свободы, победившей на выборах. — РБК). Я хочу быть премьер-министром всех голландцев», — сказал Шуф. То, что выбор пал на него, он назвал «сюрпризом» и для себя лично, и для многих людей.

Агентство отмечает, что у него фактически нет опыта работы ни в парламенте, ни в правительстве, и он не обладает «международным авторитетом». 67-летний Шуф прежде возглавлял разведывательную службу AIVD, агентство по борьбе с терроризмом NCTV и иммиграционную службу IND. Сейчас он является высокопоставленным чиновником Министерства юстиции и безопасности.

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Герт&nbsp;Вилдерс

Ранее пост главы правительства королевства занимал 57-летний Марк Рютте. Он стал премьером в 2010 году и возглавлял кабинет министров четыре срока подряд. Однако последний завершился раньше времени — летом 2023-го Рютте принял решение уйти в отставку из-за разногласий по вопросу о выдаче убежищ мигрантам. Он рассматривается как кандидат на пост генсека НАТО — нынешний, Йенс Столтенберг, покинет эту должность осенью.

Шуф сказал, что Рютте является для него «источником вдохновения в том, как он справляется с делами».

В ноябре прошлого года в Нидерландах прошли парламентские выборы. Партия свободы во главе с противником антироссийских санкций Гертом Вилдерсом получила 37 мест. Второе место занял альянс «Зеленых» и Партии труда (GL-PvdA) — 25 мандатов. Третье место и 24 кресла получила праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (VVD). Партия «Новый социальный контракт» (NSC) получила 20 кресел, а Фермерско-гражданское движение (ВВВ) — семь. Все эти партии составили коалицию для формирования нового правительства.

Одними из ключевых положений коалиционного соглашения стали планы по принятию ряда жестких мер для сокращения миграции и по отказу от общеевропейской зеленой политики.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Нидерланды премьер-министр разведка
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