Спецпосланник США Юн: Вашингтон отстает от Пекина в борьбе за влияние в Азии

Посол США увидел отставание от Китая в «догонялках» за влияние в Азии

По словам спецпосланника, Пекин опередил Вашингтон в «догонялках» по распространению своего влияния в регионе. Он однако напомнил, что президент Микронезии сменил номер телефона из-за настойчивых звонков китайского посла

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США должны многое наверстать в отношениях с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне сближения этих стран с Китаем, заявил специальный посланник по переговорам с Микронезией, Палау и Маршалловыми островами Джозеф Юн, пишет Bloomberg.

«Давайте посмотрим правде в глаза — это стратегическое соперничество между Китаем и нами <...>. Мы немного играем в догонялки, но нам нужно ускориться», — сказал дипломат.

Юн подчеркнул, что США обладают культурной связью с регионом, что поможет Вашингтону в противостоянии с Пекином. В этом году на Соломоновых островах открылось американское посольство и США намерены потратить $6,5 млрд в течение ближайших 20 лет на развитие отношений с Палау, Микронезией и Маршалловыми островами. Дипломат уточнил, что пока еще предстоит определить, куда именно будут направлены средства.

«Дело не только в деньгах. Я в самом деле не вижу большого числа жителей Микронезии и Марашлловых островов в [китайском] Синьцзяне. В основном они хотят жить в США», — отметил Юн.

Спецпосланник также рассказал, что микронезийский президент Дэвид Пануэло недавно раскритиковал Китай и сообщил, что сменил номер своего телефона из-за усталости от звонков китайского посла.

Китай и Соломоновы острова договорились прошлой весной об укреплении связей в авиационной, энергетической, экономической, промышленной и других сферах. Президент Микронезии затем обратился к властям Соломоновых островов с предостережением из-за сближения с Китаем, а после поражения на выборах этой весной он предупредил, что Пекин намерен использовать страны Тихоокеанского региона на случай войны с Тайванем.

По сведениям ЦРУ, к 2027 году китайский лидер Си Цзиньпин поручил завершить подготовку к установлению военного контроля над Тайванем, хотя пока Пекин окончательного решения по этому вопросу не принял. В прошлом сентябре он потребовал от армии «сосредоточиться на подготовке к войне», а в этом апреле призвал вооруженные силы страны активизировать подготовку к реальным боевым действиям.



